Эксперт об операции ФСБ в Подмосковье: ИГ* покупает "живые бомбы"

ФСБ разоблачила в Московском регионе законспирированную ячейку ИГ*. Задержанные – два брата из Дагестана – признались в изготовлении бомб. Эксперт по безопасности Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik прокомментировал данное задержание.

В Московском регионе Федеральная служба безопасности разоблачила законспирированную ячейку группировки "Исламское государство"*, сообщила пресс-служба ведомства.

Ячейкой, в которую входили уроженцы Северного Кавказа, руководили иностранные эмиссары. Они выступают за насильственное объединение всех мусульман для создания "всемирного исламского халифата".

Двое задержанных оказались братьями, уроженцами Дагестана, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Задержанные – два брата, оба уроженцы Дагестана. Одному из них 22 года, другому 19 лет", – сказал собеседник агентства.

Экстремисты планировали совершить в сентябре ряд терактов на транспорте и в местах массового скопления людей.

Силовики задержали всех членов ячейки. У экстремистов изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Боевики рассказали, что планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями.

"Из этого делалось СВУ? Из этих предметов – гвозди, а?", – спрашивает оперативник одного из задержанных на опубликованном ФСБ оперативном видео. Тот отвечает утвердительно.

Другой задержанный рассказал на камеру на нетвердом русском языке, что собирал бомбы вместе с другим подозреваемым. По словам подозреваемого, он работает рабочим на стройке.

Независимый эксперт в области международной безопасности Игорь Николайчук считает, что участниками групп, которые готовят подобные теракты, в большей степени руководят не столько религиозные взгляды, сколько финансовый расчет.

"Мне кажется, что здесь главную роль сыграли не какие-то религиозные убеждения, не пропаганда и даже не отсутствие какого-то жизненного опыта, а просто "тупые деньги". У меня такое впечатление, что сейчас ИГИЛ* просто покупает эти "живые бомбы", не тратя особо время на их подготовку, ведь для этого нужны какие-то психологи, которые бы "зомбировали" человека, чтобы он расстался с жизнью. Нет, здесь говорят: сделай бомбу, брось ее где-нибудь, и ты или твои родственники получите за это огромные деньги. И на это клюют", – сказал Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik.

По его мнению, говорить о деятельности на территории России профессионально подготовленных террористов не стоит. Однако нельзя и недооценивать возможности боевиков. И российские спецслужбы, как отметил эксперт, хорошо справляются со своей работой.

"Мне кажется, что сейчас нет каких-то глубоко законспирированных, готовых пойти на любые жертвы организаций на территории России, это такая "пена". Но, конечно, за этим надо следить, нельзя говорить, что, подумаешь, какие-то мальчишки балуются. Вреда они могут принести много. Поэтому, безусловно, спасибо нашим спецслужбам за то, что они работают профессионально. Наши спецслужбы справляются, наши спецслужбисты молодцы. Одним словом, все хорошо, что хорошо кончается", – отметил Игорь Николайчук.

*Террористическая организация, запрещена в России.