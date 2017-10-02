Политолог: властям Украины пора "включить" голову

Военный прокурор Украины предложил разрешить всем согражданам носить оружие для самозащиты. Политолог Александр Форманчук в эфире радио Sputnik прокомментировал это предложение.

Главный военный прокурор Украины, генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос считает, что каждый гражданин страны должен носить оружие для самозащиты.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", – цитируют Матиоса украинские СМИ.

Ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский сообщил, что депутаты осенью внесут на рассмотрение Верховной рады законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.

Сейчас на Украине допустимо иметь длинноствольное охотничье оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в системе МВД после прохождения соответствующих курсов. Кроме того, отдельным категориям граждан разрешено владеть короткоствольным оружием травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

Политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук в эфире радио Sputnik высказал мнение, что узаконив ношение оружия, украинские власти откроют ящик Пандоры.

"Если они сделают то, что предлагает Матиос, то граждане расстреляют свое государство до конца, а государственные институты – прежде всего. Потому что там накопилось много того, что действительно раздражает людей, особенно так называемая АТО на юго-востоке. По некоторым оценкам, количество неучтенных "стволов" у населения уже составляет от двух до девяти миллионов единиц. Это говорят сами украинские эксперты. Так что на Украине открывают ящик Пандоры, который закрыть не смогут. Уже сегодня там ежедневно кто-то кого-то расстреливает, в том числе, на бытовой почве. Идет война не только на юго-востоке, а практически на всех территориях. Если сегодня узаконить ношение оружия, то война на взаимное уничтожение по разным периметрам проблем станет роковой", – сказал Александр Форманчук.

Власти говорят о "смутном времени" и надеются навести порядок в стране, продолжил политолог. Однако, по его словам, контроля не получается.

"Для того, чтобы наводить порядок в стране, нужно "включить" голову и начать процесс диалога с теми территориями, с которыми они сегодня воюют. Не воевать надо с Донбассом, не травить население и держать его в страхе, а находить решение в рамках диалога с людьми. Тогда еще можно на что-то рассчитывать", – сказал Александр Форманчук.

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