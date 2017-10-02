Украинский аналитик: доппреференции ЕС для Украины – это пустой пиар

Дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины вступили в силу. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киеву этим не компенсировать потери от разрыва отношений с Россией.

Дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины 1 октября вступили в силу, их действие рассчитано на три года.

Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В Киеве рассчитывают, что эти меры позволят хоть немного компенсировать потери украинских экспортеров от разрыва отношений с РФ.

В частности, благодаря новым преференциям Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится к аграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот – по общим.

Почти сразу после начала действия ЗСТ отдельные экспортеры и эксперты заявили, что условия договора невыгодны для Украины. В качестве доводов они называли слишком маленькие объемы предоставленных квот на наиболее конкурентные украинские товарные группы – такие как курятина, мед, сахар, зерно и мука. Также критики ЗСТ указывали на проблемы с доступом украинских производителей на рынки ЕС в связи со сложностью сертификации продукции.

Власти Украины все обвинения в невыгодности соглашения отвергают, объясняя скромные показатели роста торговли с ЕС неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, а также необходимостью наладить механизмы двухсторонней торговли в рамках ЗСТ.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение, что послабления сделаны, скорее, символические.

"Даже с этими преференциями Украина может поставлять в Европу беспошлинно кукурузы, например, около миллиона тонн. Для сравнения: всего на экспорт Украина поставляет около 18 миллионов тонн, в Европу – 3-4 миллиона тонн. Так что этот миллион Украину не спасает. Украинская сторона просила значительно больше квот. Так что преференции – это жест доброй воли ЕС, рассчитанный на три года. Через три года его могут и аннулировать. Есть виды продукции, по которым квоты у нас есть, но мы их не выбираем: например, печенье, шоколад – у нас квоты 2 тысячи тонн, но все последние годы мы эту квоту выбирали на полпроцента. С пшеницей, с мясом птицы очень сложно. Мясо птицы, например, ЕС очень много производит, много экспортирует, поэтому здесь никаких преференций вообще не дали", – сказал Александр Охрименко.

По его словам, Киеву не компенсировать потери украинских экспортеров от разрыва отношений с Россией.

"Мы в Россию довольно хорошо поставляли твердые сыры, шоколад, печенье. На сегодняшний момент это полностью запрещено, в результате здесь Украина потеряла, что бы там ни говорили в Киеве. Но основной экспорт Украины в Россию – не эта продукция, а продукция машиностроения. В Европе на это у нас ни квот, ни пошлин нет. Проблема поставить. Потому что конкуренция специфическая: много запретов, ограничений. Поэтому даже теоретически невозможно возместить потери экспорта продукции машиностроения в Россию увеличением экспорта в Евросоюз. Все эти разговоры о преференциях – пиар пустой. Подписали соглашение об ассоциации с ЕС – надо о чем-то говорить", – отметил украинский аналитик.

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