РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Украинский аналитик: доппреференции ЕС для Украины – это пустой пиар

17:1002.10.2017
(обновлено: 17:11 02.10.2017)
0250
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкКукуруза. Архивное фотоКукуруза. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Дополнительные торговые преференции Евросоюза для Украины вступили в силу. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Киеву этим не компенсировать потери от разрыва отношений с Россией.

Дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины 1 октября вступили в силу, их действие рассчитано на три года. 

Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В Киеве рассчитывают, что эти меры позволят хоть немного компенсировать потери украинских экспортеров от разрыва отношений с РФ.

Сбор урожая кукурузы в Кахетии
© РИА Новости / Катерина Совдагари
Перейти в фотобанк
Поскромничали. ЕС дал Украине "щепотку" преференций
В частности, благодаря новым преференциям Украина получит дополнительные ежегодные квоты по беспошлинному ввозу в Евросоюз ряда сельхозпродуктов. Речь идет о кукурузе (625 тысяч тонн), ячмене (325 тысяч тонн), пшенице (65 тысяч тонн), овсе (4 тысячи тонн), а также обработанных томатах (3 тысячи тонн), натуральном меде (2,5 тысячи тонн) и виноградном соке (500 тонн).

Кроме того, предполагается полное снятие импортных пошлин по ряду промышленных товаров, таких как медь, алюминий, удобрения, красители, обувь, а также оборудование для телевизионной и аудиозаписи.

Зона свободной торговли между Украиной и ЕС заработала с 2016 года и предусматривает введение квот на 40 видов украинских товаров в ЕС, большая часть из которых относится к аграрной продукции. В рамках квот поставки осуществляются по преференциальным тарифам, а свыше квот – по общим.

Почти сразу после начала действия ЗСТ отдельные экспортеры и эксперты заявили, что условия договора невыгодны для Украины. В качестве доводов они называли слишком маленькие объемы предоставленных квот на наиболее конкурентные украинские товарные группы – такие как курятина, мед, сахар, зерно и мука. Также критики ЗСТ указывали на проблемы с доступом украинских производителей на рынки ЕС в связи со сложностью сертификации продукции.

Власти Украины все обвинения в невыгодности соглашения отвергают, объясняя скромные показатели роста торговли с ЕС неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, а также необходимостью наладить механизмы двухсторонней торговли в рамках ЗСТ.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал мнение, что послабления сделаны, скорее, символические.

"Даже с этими преференциями Украина может поставлять в Европу беспошлинно кукурузы, например, около миллиона тонн. Для сравнения: всего на экспорт Украина поставляет около 18 миллионов тонн, в Европу – 3-4 миллиона тонн. Так что этот миллион Украину не спасает. Украинская сторона просила значительно больше квот. Так что преференции – это жест доброй воли ЕС, рассчитанный на три года. Через три года его могут и  аннулировать. Есть виды продукции, по которым квоты у нас есть, но мы их не выбираем: например, печенье, шоколад – у нас квоты 2 тысячи тонн, но все последние годы мы эту квоту выбирали на полпроцента. С пшеницей, с мясом птицы очень сложно. Мясо птицы, например, ЕС очень много производит, много экспортирует, поэтому здесь никаких преференций вообще не дали", –  сказал Александр Охрименко.

По его словам, Киеву не компенсировать потери украинских экспортеров от разрыва отношений с Россией.

"Мы в Россию довольно хорошо поставляли твердые сыры, шоколад, печенье. На сегодняшний момент это полностью запрещено, в результате здесь Украина потеряла, что бы там ни говорили в Киеве. Но основной экспорт Украины в Россию – не эта продукция, а продукция машиностроения. В Европе на это у нас ни квот, ни пошлин нет. Проблема поставить. Потому что конкуренция специфическая: много запретов, ограничений. Поэтому даже теоретически невозможно возместить потери экспорта продукции машиностроения в Россию увеличением экспорта в Евросоюз. Все эти разговоры о преференциях – пиар пустой. Подписали соглашение об ассоциации с ЕС – надо о чем-то говорить", – отметил украинский аналитик.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена