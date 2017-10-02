Ученый: нобелевские лауреаты по медицине сделали очень важное открытие

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017

Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали специалисты из США за изучение биологических внутриклеточных часов. Ученый Сергей Киселев в эфире радио Sputnik отметил, что нобелевские лауреаты провели достойную работу.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год присудили профессорам из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов.

Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

Исследователи открыли секрет "внутренних часов клеток" и показали, как этот механизм функционирует. Автономные "внутренние часы" необходимы для адаптации и подготовки нашей физиологии для различных фаз дня, они контролируют сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ. Исследования показали, что хорошо работающие ритмы важны для здоровья человека.

Руководитель Лаборатории клеточных технологий Института общей генетики РАН Сергей Киселев считает, что работа американских ученых действительно достойна награды, так как является очень важным открытием.

"Мне сложно спорить с Нобелевской ассамблеей, с Нобелевским комитетом. Но в любом случае выдвижение именно этой работы на Нобелевскую премию вполне правильно, эта работа вполне достойна награды. Это является очень важным открытием: циркадные ритмы – это то, как организм реагирует в течение дня, как он различает день и ночь, другие периоды времени. От этого зависит наше настроение, потому что это гормоны; наше самочувствие, потому что это метаболизм и т.д.", – сказал Сергей Киселев в эфире радио Sputnik.

По его словам, любой сбой в работе клеток может привести к достаточно негативным последствиям.

"Например, если человек работает в ночные смены, по циркадному ритму он должен в это время спать, а он борется. И если мы не начнем контролировать эти ритмы, то, конечно, это будет сказываться и на профессиональной деятельности – то есть либо работоспособность будет ухудшаться, либо организм будет быстрее стареть. Потому что часы будут чаще сбиваться. Представьте, что сотни часов в комнате идут в унисон, а одни вдруг начинают идти неправильно, это может привести к тому, что клетка внутри организма станет отдельной, обособленной от других клеток, независимой. А на уровне организма это не очень хорошо, так как может привести к клеточной трансформации и даже к развитию злокачественных образований", – отметил ученый.

Он рассказал, каким образом открытие нобелевских лауреатов может помочь людям в повседневной жизни.

"В данном открытии описано взаимодействие трех белков, которые регулируют внутри клетки смену дня и ночи. Если мы сможем влиять на эти белки тем или иным способом, регулируя и изменяя их концентрацию, мы сможем наш организм лучше, быстрее и безболезненнее адаптировать к смене дня и ночи, например, во время длительных перелетов. И профессиональную деятельность мы, наверное, сможем выполнять лучше, если адаптируем наш циркадный ритм к нашему, предположим, ночному дежурству", – заключил Сергей Киселев.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря – в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы – вручат в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в этот же день, но в Осло.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

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