РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Ученый: нобелевские лауреаты по медицине сделали очень важное открытие

16:0402.10.2017
(обновлено: 16:05 02.10.2017)
013640
© AFP 2017 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017Объявление лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине за 2017 год в Стокгольме, Швеция. 2 октября 2017
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ими стали специалисты из США за изучение биологических внутриклеточных часов. Ученый Сергей Киселев в эфире радио Sputnik отметил, что нобелевские лауреаты провели достойную работу.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год присудили профессорам из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов.

Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.

Британский врач Джеймс Хиткот (слева) во время вручения ему Шнобелевской премии 2017
© AP Photo / Michael Dwyer
Вампиру сыра не давать, или Шнобелиаты на марше
Исследователи открыли секрет "внутренних часов клеток" и показали, как этот механизм функционирует. Автономные "внутренние часы" необходимы для адаптации и подготовки нашей физиологии для различных фаз дня, они контролируют сон, гормональный уровень, температуру и обмен веществ. Исследования показали, что хорошо работающие ритмы важны для здоровья человека.

Руководитель Лаборатории клеточных технологий Института общей генетики РАН Сергей Киселев считает, что работа американских ученых действительно достойна награды, так как является очень важным открытием.

"Мне сложно спорить с Нобелевской ассамблеей, с Нобелевским комитетом. Но в любом случае выдвижение именно этой работы на Нобелевскую премию вполне правильно, эта работа вполне достойна награды. Это является очень важным открытием: циркадные ритмы – это то, как организм реагирует в течение дня, как он различает день и ночь, другие периоды времени. От этого зависит наше настроение, потому что это гормоны; наше самочувствие, потому что это метаболизм и т.д.", – сказал Сергей Киселев в эфире радио Sputnik.

По его словам, любой сбой в работе клеток может привести к достаточно негативным последствиям.

"Например, если человек работает в ночные смены, по циркадному ритму он должен в это время спать, а он борется. И если мы не начнем контролировать эти ритмы, то, конечно, это будет сказываться и на профессиональной деятельности – то есть либо работоспособность будет ухудшаться, либо организм будет быстрее стареть. Потому что часы будут чаще сбиваться. Представьте, что сотни часов в комнате идут в унисон, а одни вдруг начинают идти неправильно, это может привести к тому, что клетка внутри организма станет отдельной, обособленной от других клеток, независимой. А на уровне организма это не очень хорошо, так как может привести к клеточной трансформации и даже к развитию злокачественных образований", – отметил ученый.

Он рассказал, каким образом открытие нобелевских лауреатов может помочь людям в повседневной жизни. 

"В данном открытии описано взаимодействие трех белков, которые регулируют внутри клетки смену дня и ночи. Если мы сможем влиять на эти белки тем или иным способом, регулируя и изменяя их концентрацию, мы сможем наш организм лучше, быстрее и безболезненнее адаптировать к смене дня и ночи, например, во время длительных перелетов. И профессиональную деятельность мы, наверное, сможем выполнять лучше, если адаптируем наш циркадный ритм к нашему, предположим, ночному дежурству", – заключил Сергей Киселев.

Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря – в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы – вручат в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в этот же день, но в Осло.

Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена