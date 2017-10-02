Ученый: нобелевские лауреаты по медицине сделали очень важное открытие

Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2017 год присудили профессорам из США Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу за изучение молекулярных механизмов, регулирующих циркадные ритмы организма, так называемых клеточных часов.
Об этом объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте в Стокгольме.
Руководитель Лаборатории клеточных технологий Института общей генетики РАН Сергей Киселев считает, что работа американских ученых действительно достойна награды, так как является очень важным открытием.
"Мне сложно спорить с Нобелевской ассамблеей, с Нобелевским комитетом. Но в любом случае выдвижение именно этой работы на Нобелевскую премию вполне правильно, эта работа вполне достойна награды. Это является очень важным открытием: циркадные ритмы – это то, как организм реагирует в течение дня, как он различает день и ночь, другие периоды времени. От этого зависит наше настроение, потому что это гормоны; наше самочувствие, потому что это метаболизм и т.д.", – сказал Сергей Киселев в эфире радио Sputnik.
По его словам, любой сбой в работе клеток может привести к достаточно негативным последствиям.
"Например, если человек работает в ночные смены, по циркадному ритму он должен в это время спать, а он борется. И если мы не начнем контролировать эти ритмы, то, конечно, это будет сказываться и на профессиональной деятельности – то есть либо работоспособность будет ухудшаться, либо организм будет быстрее стареть. Потому что часы будут чаще сбиваться. Представьте, что сотни часов в комнате идут в унисон, а одни вдруг начинают идти неправильно, это может привести к тому, что клетка внутри организма станет отдельной, обособленной от других клеток, независимой. А на уровне организма это не очень хорошо, так как может привести к клеточной трансформации и даже к развитию злокачественных образований", – отметил ученый.
Он рассказал, каким образом открытие нобелевских лауреатов может помочь людям в повседневной жизни.
"В данном открытии описано взаимодействие трех белков, которые регулируют внутри клетки смену дня и ночи. Если мы сможем влиять на эти белки тем или иным способом, регулируя и изменяя их концентрацию, мы сможем наш организм лучше, быстрее и безболезненнее адаптировать к смене дня и ночи, например, во время длительных перелетов. И профессиональную деятельность мы, наверное, сможем выполнять лучше, если адаптируем наш циркадный ритм к нашему, предположим, ночному дежурству", – заключил Сергей Киселев.
Церемония награждения лауреатов пройдет 10 декабря – в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля. Четыре из пяти завещанных им премий – в области физиологии или медицины, физики, химии и литературы – вручат в Стокгольме. Премия мира, согласно воле ее основателя, вручается в этот же день, но в Осло.
Сумма каждой премии составит девять миллионов шведских крон (миллион долларов США).
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