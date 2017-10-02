Политолог: Киев "разводит руками" в ситуации с незаконным оружием

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил всем украинцам носить оружие. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что выдвигая подобные предложения, киевское руководство фактически расписывается в своем бессилии.

Главный военный прокурор Украины генерал-лейтенант юстиции Анатолий Матиос считает, что каждый гражданин страны должен носить оружие для самозащиты.

"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", – цитирует Матиоса сайт телеканала "112 Украина".

Он также сообщил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего. "Я имею право на его ношение, хранение и применение", – сказал главный военный прокурор. При этом он подчеркнул, что использовал его только в тире или на полигоне.

Ранее глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Сергей Пашинский сообщил, что депутаты осенью внесут на рассмотрение Верховной рады законопроект о предоставлении отдельным категориям граждан права на владение короткоствольным боевым огнестрельным оружием.

Сейчас на Украине допустимо иметь длинноствольное охотничье оружие при наличии разрешения на владение им, которое выдается в системе МВД после прохождения соответствующих курсов.

Вместе с тем отдельным категориям граждан также разрешено владеть короткоствольным оружием травматического характера. В частности, право на такое оружие имеют судьи, помощники депутатов Рады, журналисты и добровольные народные дружинники для защиты общественного порядка.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik отметил, что на Украине складывается непростая ситуация с незаконным оборотом оружия. И, предлагая официально разрешить ношение оружия, Киев фактически расписывается в своей неспособности справиться с ситуацией, считает политолог.

"Вопросы, связанные с оружием, показывают слабость представителей украинской власти. Они фактически разводят руками в ситуации, когда Украина наводнена оружием из зоны АТО. Кроме того, Украина является транзитным пунктом для контрабанды оружия в Европу, в том числе в запрещенное в России "Исламское государство". Фактически Матиос говорит о том, что нужно как-то это легитимировать, нужно дать людям право легализовать те "стволы", которые находятся на руках", – сказал Александр Асафов.

Он обратил внимание, что с 1 октября на Украине начался очередной "месячник" добровольной сдачи оружия.

"Но, несмотря на это, население не спешит его (оружие) нести в полицию. И в основном незаконные вооруженные формирования, которые возникли, в том числе, из радикальных нацистских группировок и выходцев из так называемых добробатов, осуществляют криминальную деятельность при помощи этого оружия. Мы видим в новостях с Украины, что каждый день применяется боевое оружие, гранаты против мирного населения. Поэтому и позиция генерального прокурора Юрия Луценко, мол, хорошо, что у людей есть оружие, они сами могут противостоять криминалу, и позиция Матиоса – в данном случае – это хорошая мина при плохой игре", – отметил политолог.