Политик: игроки в расшатывании мусульманского мира в Крыму имеют поддержку

ФСБ разоблачила в Крыму экстремистов "Таблиги Джамаат"*. Как отметил в эфире радио Sputnik политик Вадим Колесниченко, пресечение экстремистской ячейки религиозного направления на территории полуострова – это очень важный результат работы спецслужб.

ФСБ разоблачила в Крыму экстремистов из организации "Таблиги Джамаат"*, сообщает региональное управление ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 282.2 УК ("Организация деятельности экстремистской организации"). Ведется расследование.

Как рассказал РИА Новости глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов, ячейки "Таблиги Джамаат"* действовали в Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах. По делу задержали несколько человек.

"Таблиги Джамаат"* была основана в 1926 году в Индии Мауланой Мухаммадом Ильясом. В 2009 году Верховный суд РФ признал ее экстремистской организацией, которая "угрожает стабильности российского общества и территориальной целостности страны". По данным открытых источников, большинство сторонников "Таблиги Джамаат"* проживают в Южной Азии.

Экстремистская организация называет своей целью пропаганду возврата к модели поведения, принятой в раннем исламе, и неоднократно обвинялась в связях с террористическими группировками.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik отметил, что пресечение очередной экстремистской ячейки религиозного направления на территории Крыма – это очень важный результат работы спецслужб.

"Мусульманский мир для Крыма очень важен – нам нужна стабильность. А вот деятельность разных экстремистских организаций, в том числе и праворадикальных, может иметь опасные последствия. Расслабляться не стоит, потому что все еще "на плаву" ключевые игроки в расшатывании мусульманского мира в Крыму – это так называемый "Меджлис крымско-татарского народа"* – те, кто раньше им руководил и раскачивал лодку межнационального согласия в Крыму. Они управляются из Киева и имеют поддержку из США. Их деятельность пока, к сожалению, еще не остановлена", – сказал Вадим Колесниченко.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!