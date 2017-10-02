Эксперт: спецслужбы РФ предупреждают теракты, а не "бьют по хвостам"

ФСБ опубликовала видео задержания членов ИГ* в московском регионе. Ветеран группы "Альфа" Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

Федеральная служба безопасности опубликовала видео задержания членов ячейки "Исламского государства"*, разоблаченной в московском регионе.

Ранее в понедельник пресс-служба ведомства сообщила, что ФСБ разоблачила глубоко законспирированную ячейку группировки ИГ*. Ячейкой, в которую входили уроженцы Северного Кавказа, руководили иностранные эмиссары. Они выступают за насильственное объединение всех мусульман для создания "всемирного исламского халифата".

Экстремисты планировали совершить в сентябре ряд терактов на транспорте и в местах массового скопления людей.

Силовики задержали всех членов ячейки. У экстремистов изъяли самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, гранаты РГД-5, средства связи и компоненты для изготовления взрывчатки.

Боевики рассказали, что планировали взорвать в толпе бомбы, начиненные гвоздями.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в интересах следствия данные о задержанных не разглашаются.

Член ассоциации ветеранов группы антитеррора "Альфа", подполковник запаса Андрей Попов в эфире радио Sputnik отметил высокий профессионализм российских спецслужб.

"Здесь трудно переоценить работу наших спецслужб. И эти результаты видно. Наша страна является одним из главных объектов устремлений террористических группировок, в частности, ИГИЛ* по причине того, что именно наша страна, наши спецслужбы, наши Вооруженные силы являются авангардом борьбы с терроризмом в мире. Это надо четко понимать и всегда четко видеть, несмотря на попытки западных СМИ принизить нашу роль и успехи в борьбе с терроризмом", – сказал Андрей Попов.

По его словам, российские спецслужбы ведут всестороннюю работу по предотвращению терактов.

"Именно наши военные в связке со спецслужбами ликвидируют наиболее важных членов террористических организаций, пресекают пути финансирования террористов, пути поставки оружия, боеприпасов, продовольствия. Активно ведется работа по воспрепятствованию вербовке новых членов террористических организаций. Организована информационная работа с населением по предупреждению вовлечения молодежи через религиозные и другие организации в смежные террористические организации. То есть идет профилактическая работа по недопущению терактов. Работа спецслужб – не "бить по хвостам", когда уже задерживают террористов после совершения ими террористического акта, а именно предупреждать теракты, не дать погубить людей и создать страх в обществе. И это делается успешно", – отметил Андрей Попов.

*Террористическая организация, запрещена в России

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