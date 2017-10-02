Политолог: новый посол США в РФ – "человек строгих правил"

Новый посол США в России Джон Хантсман прибыл в Москву, где 3 октября вручит верительные грамоты российскому президенту. Политолог Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что назначение Хантсмана в большей степени политическое

Новый посол США в России Джон Хантсман и его супруга Мэри Кэй прибыли утром в понедельник в Москву; во вторник, 3 октября, глава диппредставительства вручит верительные грамоты российскому президенту, сообщили в американской дипмиссии.

Сенат США на прошлой неделе единогласно проголосовал за кандидатуру бывшего губернатора штата Юта Хантсмана на пост посла США в РФ. До этого он также был послом США в Сингапуре и в Китае. Ранее в понедельник пресс-секретарь американской дипмиссии Мария Олсон поприветствовала в Twitter нового посла. Однако аккаунт Олсон не верифицирован.

"Посол Хантсман принял присягу в качестве нового главы Дипмиссии США в России 29 сентября 2017 года. Во вторник, 3 октября, он вручит верительные грамоты президенту России Владимиру Путину", – говорится в сообщении посольства США в РФ.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ, политолог Юрий Рогулев считает назначение Хантсмана послом в РФ в значительной степени политическим.

"Новый посол Соединенных Штатов Джон Хантсман – известный в США человек. Он представляет собой компромиссную фигуру с той точки зрения, что, с одной стороны, он не карьерный дипломат, поэтому это назначение можно рассматривать как в большей степени политическое. Но с другой стороны – у него все-таки есть опыт дипломатической работы именно на должности посла: он был послом в Китае и Сингапуре. Кроме того, Хантсман занимал многочисленные посты на государственной службе. Так что он прекрасно знает, как функционирует правительство, как функционирует политическая система. К тому же у него есть опыт самостоятельной политической деятельности – он был губернатором штата Юта, и был губернатором успешно. Так что в какой-то степени это достаточно самостоятельная фигура, хотя насколько он будет проявлять эту самостоятельность, находясь в России, надо будет посмотреть", – сказал Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, российско-американские отношения будут зависеть не столько от работы нового посла, сколько от политической ситуации внутри США.

"Хантсман в целом интересный кандидат, он человек строгих правил. Но многого ожидать все-таки не стоит. Потому что посол, конечно, может влиять на то, как продвигаются вопросы, может помогать, а может даже мешать. Но, в общем и целом, сейчас российско-американские отношения все-таки зависят гораздо в большей степени от внутриполитической ситуации в США, чем от каких-то дипломатических переговоров", – считает политолог.

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