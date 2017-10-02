Ветеран ФСБ о стрельбе в Лас-Вегасе: на терроризм это не похоже

В Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из казино. Эксперт Сергей Кривошеев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что произошедшее, если судить по сообщениям СМИ, не производит впечатления террористического акта.

В американском Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay.

"Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter местной полиции.

По данным газеты Hollywood Reporter, пострадали не менее 20 человек. В то же время Reuters сообщает о двух погибших и 24 раненых. В полиции заявили, что нейтрализовали стрелка.

Мужчина, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Полиция перекрыла ближайшие дороги, городской аэропорт Мак-Карран временно приостановил работу.

Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал ветеран ФСБ, директор Аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел" Сергей Кривошеев.

"Я склоняюсь к версии, что это какой-то псих. Либо он проиграл много, либо заставляли его платить – может быть, какие-то долги у него были. Когда я работал в Штатах, такие случаи в прессе постоянно мелькали. То в электричку кто-то зайдет, кого-то расстреляет, то в казино. Эти вещи происходят там сплошь и рядом. Так что, думаю, высока вероятность, что это не теракт. Полиция, думаю, скоро разберется, вынесет свой вердикт. Но на терроризм это не похоже", – сказал Сергей Кривошеев.

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