Эксперт: такое ощущение, что за нашими командирами в Сирии идет "охота"

Минобороны РФ подтвердило, что российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в Москве. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что террористы в Сирии меняют тактику ведения войны.

Российский полковник Валерий Федянин, получивший ранение в Сирии, скончался в госпитале в Москве. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин ранее был заместителем командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), рассказали РИА Новости в пресс-службе ТОФ.

"Военные медики до последнего боролись за жизнь Валерия Федянина, но спасти его не удалось", – отметили в Минобороны.

Российское военное ведомство в воскресенье сообщило, что Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама, когда под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас, в результате чего тот получил множественные ранения. По данным ведомства, офицер был доставлен в Москву в главный военный клинический госпиталь, где от полученных ранений скончался.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что подразделения морской пехоты вносят существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии.

"В районе Тартуса у нас сейчас базируется несколько кораблей ВМФ, в том числе большой десантный корабль, на котором штатно размещаются подразделения морской пехоты. В данном случае речь идет о спецподразделении морской пехоты, которое помогает подразделениям, которые входят в сирийскую армию. Валерий Федянин работал в качестве советника. К сожалению, на войне не обходится без потерь, а Дейр-эз-Зор – очень сложный район с множеством полей минирования. Вот там как раз наш полковник получил тяжелые ранения, и, к сожалению, медики не сумели его спасти", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, террористы в Сирии сегодня меняют тактику ведения войны.

"Характер борьбы с подразделениями ИГИЛ* и "Джебхат ан-Нусра"* сейчас поменялся. Если раньше это были позиционные войны – освобождались города, районы и т.д., то сейчас идет борьба за конкретные стратегически важные пункты, такие как Дейр-эз-Зор – переправу через реку Евфрат. И при этом изменился сам характер поведения самих игиловцев*: раньше они просто вели не избирательно массовый обстрел позиции сирийской армии, а в последнее время складывается ощущение, что идет охота за теми командирами, которые возглавляют подразделения, ведущие борьбу против террористов. И после события, которое произошло с Валерием Асаповым, речь идет уже о наших командирах, которые помогают сирийской армии", – отметил военный эксперт.

В конце сентября стало известно, что в Сирии во время обстрела террористами из группировки "Исламское государство"* погиб генерал-лейтенант Валерий Асапов. Военнослужащий был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, ведущих бои в районе города Дейр-эз-Зор.

Замглавы МИД России Сергей Рябков тогда заявил, что гибель генерала – это та цена, которую заплатила Россия за двуличность США в вопросе урегулирования кризиса в регионе. По словам дипломата, Вашингтон заинтересован в ликвидации ИГ* только на словах. "Все-таки некие политические и геополитические задачи для Вашингтона важнее того, что задекларировано в плане приверженности контртеррористической борьбе", – сказал Рябков журналистам.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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