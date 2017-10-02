Мнение: взрывы складов оружия на Украине – попытка скрыть "серые схемы"

Под Винницей взорвалось больше снарядов, чем ВСУ истратили за три года конфликта в Донбассе, сообщают украинские СМИ. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что инцидент плохо скажется на имидже Украины на Западе.

В результате взрывов на военных складах под Винницей было уничтожено больше боеприпасов, чем украинская армия истратила за три года конфликта на юго-востоке страны. Об этом сообщает ТСН.

о информации телеканала, на складах в Калиновке хранилось около 200 тысяч тонн снарядов, мин и ракет. При этом значительная часть боеприпасов находилась в плохом состоянии.

В результате взрывов и пожаров, по данным Минобороны Украины, было уничтожено 32 тысячи тонн снарядов стоимостью 800 млн долларов. При этом за три года операции в Донбассе, как сообщает ТСН, украинская армия использовала 24 тысячи тонн боеприпасов.

Вечером 26 сентября на складах под Винницей сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч человек. Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко ранее заявил, что причиной взрывов на складах под Винницей стала "диверсия" со стороны России. В то же время главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг сообщения о том, что взрывы устроил диверсант.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik рассказал о других версиях ЧП.

"Первая версия, которая была озвучена сразу же украинскими властями (диверсия со стороны России) не выдерживает никакой критики. А вот две другие, как мне кажется, близки к истине: это халатность и попытка скрыть серую и черную схемы, по которым это оружие могло перепродаваться в страны, где идут боевые действия, в том числе террористическим организациям. Понятно, что когда вы устраиваете такой взрыв, то нельзя будет установить, сколько там было оружия на момент ЧП. Так можно списать огромное количество оружия", – отметил Станислав Бышок.

По мнению эксперта, инцидент плохо скажется на имидже Украины на Западе.

"Это огромный удар по имиджу вооруженных сил внутри страны и по Украине как государству в глазах ЕС и США. Если Украина не может или не хочет контролировать собственное вооружение, то достаточно сложно поставлять им какое-то дополнительное оружие, вести переговоры по интеграции и участию в совместных военных учениях", – считает Станислав Бышок.

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