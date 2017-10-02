Эксперт о действиях США в сфере СМИ: они восстанавливают "железный занавес"

В МИД России прокомментировали давление на российские СМИ в США. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, какие цели преследует Вашингтон в этой ситуации.

Москва может ответить, если Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на российские СМИ, работающие в США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что давление властей США на телеканал может привести к тому, что компания уйдет из страны.

"Люди должны понимать: если они создают условия, в которых если физически журналистам будет грозить опасность, если физически они будут ощущать угрозу своей деятельности, то, конечно, ответная реакция последует. Выбор не наш", – сказала Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По ее словам, российская сторона не высылала иностранных журналистов за их особое мнение о России. "Мы когда-нибудь отбирали у этих журналистов мидовские аккредитации, которые им дают возможность работать на всей территории страны? Мы когда-нибудь не давали им визы?" – спросила официальный представитель МИД.

Она рассказала, что если давление на RT в США продолжится, то "телеканал Russia Today должен будет практически в ежедневном режиме предоставлять все личные персональные данные сотрудников, всю информацию относительно всех своих контактов, транскрипты передач. То есть вся система должна будет работать не на производство информации, а на обслуживание требований американских спецслужб".

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о том, чем российские СМИ не нравятся американским властям.

"Российские СМИ, которые работают на зарубежное вещание, представляют альтернативную точку зрения на процессы, происходящие в мире. Что бы власти США ни говорили о том, что это самая демократичная страна, они хотят, чтобы американский народ занял их позицию. Если эти власти называют президента Сирии Башара Асада диктатором, которого нужно немедленно свергнуть, то альтернативная точка зрения российских СМИ, что судьбу Асада должен решать сирийский народ, очень не нравится. И в том, что касается ситуации на Украине и в КНДР, мы высказываем иной взгляд, исходя из того, что проблемы нужно решать мирным путем. Американские власти считают, что нужно вернуться к прежней "практике дубинки"", – сказал Юрий Светов.

По его словам, американцы загоняют ситуацию в тупик.

"Американцы, как и в случае с дипломатами, загоняют ситуацию в тупик, чтобы обмена между странами было все меньше и меньше. Если и здесь будут препятствия, то "железный занавес" станет реальностью", – отметил Юрий Светов.

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