Эксперт: в отношениях с КНДР Трамп кое-что не учел

Президент США Дональд Трамп призвал не тратить время на переговоры с КНДР. Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер пытается перенести в политику методы давления, характерные для бизнеса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Госдепа Рекс Тиллерсон зря теряет время, пытаясь вести переговоры с КНДР. Об этом американский лидер написал в Twitter.

"Я сказал Рексу Тиллерсону, нашему замечательному госсекретарю, что он тратит время, пытаясь начать переговоры с Маленьким Человеком-Ракетой (лидером КНДР Ким Чен Ыном, – ред.). Побереги свою энергию, Рекс, мы сделаем то, что нужно сделать", – написал он.

Ранее в воскресенье КНДР пригрозила превратить Соединенные Штаты в "море пламени". По словам представителя Комитета мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, "американские агрессоры" боятся армии Северной Кореи, и в случае враждебных действий США ждет ответ. "Старых сумасшедших обязательно проучат, ответив огнем на огонь", – подчеркнул северокорейский чиновник.

В Госдепе заявили, что ядерная проблема КНДР может быть решена военной силой, однако все зависит от того, какой подход изберет Пхеньян. "КНДР не получит ядерных возможностей. Либо путем дипломатии, либо силой", – написала в Twitter официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Кроме того, Науэрт подчеркнула, что в настоящее время дипломатические каналы связи между Вашингтоном и Пхеньяном открыты, но подобное положение не продлится вечно.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал свои предположения о том, какие цели может преследовать президент США Дональд Трамп, проводя такую политику.

"Я не думаю, что он планирует исключительно военное решение проблемы. Потому что военное решение, когда есть ядерное оружие, будет нести такие издержки, которые будут тяжелы даже для США. Думаю, что речь идет об элементарном шантаже противника: раз переговоры не дают нужного нам результата, мы сделаем вид, что не хотим вести переговоры. К сожалению, подобный метод плох тем, что в какой-то момент ситуация начинает управлять сама собой", – отметил Дмитрий Журавлев.

По мнению эксперта, в отношениях с КНДР Трамп кое-что не учел.

"Если переговоры не продолжаются, и ты заявляешь, что продолжать их не будешь, то другая сторона, естественно, делает из этого вывод и начинается эскалация подготовки к военному решению уже с обеих сторон. Но Трамп как бизнесмен, человек, который привык к другому стилю деятельности, этого, похоже, просто не учел. В бизнесе подобный метод давления распространен, и он механически переносит одно на другое", – предположил Дмитрий Журавлев.

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