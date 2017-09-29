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Политолог: контрабандой оружия с Украины занимается явно не "сторож"

18:5129.09.2017
(обновлено: 18:53 29.09.2017)
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© ЦОС ФСБ РоссииЗадержание участников группу неонацистов, торговавших оружием. Кадр оперативной съемки ФСБЗадержание участников группу неонацистов, торговавших оружием. Кадр оперативной съемки ФСБ
© ЦОС ФСБ России
В России пресекли деятельность групп и лиц, которые могут быть причастны к нелегальным поставкам оружия с Украины. Политолог Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для Украины контрабанда оружия в РФ – не просто способ заработать.

ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия, сообщает ЦОС ФСБ.

Оружие, изъятое ФСБ РФ в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности групп и отдельных лиц, причастных к организации незаконного оборота средств поражения. 29 сентября 2017
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Эксперт: торговцам оружием с Украины все равно, какая политическая ситуация
Обыски прошли в 21 регионе у 62 граждан. Они могут быть причастны к покупке, изготовлению, модернизации и продаже оружия, а также его контрабанде с Украины.

Силовики изъяли почти две сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки и револьверы, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и более 18 килограммов взрывчатки. Была пресечена работа восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и доработке гражданского оружия в боевое.

В данный момент устанавливается, связаны ли задержанные с преступниками за рубежом и причастны ли они к другим преступлениям на территории России. 

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей" Григорий Трофимчук считает, что для Украины нелегальные поставки оружия на территорию России – это не просто способ заработать деньги.

"Оружие, нелегально идущее с Украины на территорию России – это одно из средств дестабилизации России. Это даже не просто способ получить деньги. В какой-то степени это даже хуже терроризма, поскольку у террористов более узкие задачи. Конечно, российские правоохранители пресекают такие поставки, но что-то все равно оседает в России и рано или поздно может выстрелить. Украина мстит России, а это хуже терроризма. И, к сожалению, эта месть будет только усиливаться, нарастать. На Украине, как известно, много складов, откуда это оружие "разбегается" в разные стороны. И участившиеся на этих складах пожары и взрывы могут быть попыткой скрыть факты исчезновения единиц вооружения в значительных объемах. И это уже приобретает системный характер", – сказал Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем и коррупционную составляющую в данном деле нельзя не принимать во внимание, считает политолог.

"Но, конечно, здесь есть связь, в том числе, и с коррупционной составляющей, так как разным слоям украинского общества приходится на чем-то зарабатывать и как-то выживать. И в этом-то и состоит главная опасность. При этом надо понимать, что обычный сторож какого-то военного склада такими вещами заниматься не будет, тут вовлечены буквально все. И, конечно, над всем этим стоит информационная составляющая – во всем сразу обвиняют Россию", – отметил Григорий Трофимчук. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!


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