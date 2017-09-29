Главный архитектор Москвы: "наш девиз – комфортный город"

Одна из тем VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в этом году – столетие Октябрьской революции. В преддверии форума главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал радио Sputnik о влиянии революционных идей на облик городов.

С 16 по 18 ноября пройдет VI Санкт-Петербургский международный культурный форум. На все три дня архитекторов объединит секция "Креативная среда и урбанистика".

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов как ее руководитель считает, что исторический юбилей русской революции дает пищу для многих размышлений. Это и тема общественных пространств современных городов, и их массовая жилая застройка, и, конечно, так называемые архитектурные манифесты, то есть архитектура с идеологической нагрузкой.

"Мы начинаем с обсуждения темы массового жилья. Тема, актуальная сейчас и для Москвы – проект реновации – и для всей страны. Мы помним известную фразу "архитектура или революция", которая принадлежит Ле Карбюзье, а он занимался в первую очередь вопросами массовой жилой застройки и призывал архитекторов обернуться к ним всеми своими силами, чтобы не ожидать от них в будущем угроз", – рассказал Сергей Кузнецов в интервью радио Sputnik.

Он уверен, что во многом благодаря революционным событиям пришла в нашу жизнь и тема развития общественных пространств.

"Многие пространства без этих событий – революция, смена строя и политического климата – были бы невозможны. Парк Горького, например, как новое общественное пространство "нового города", каким Москва пыталась тогда стать. Или ВДНХ – как выставка и одновременно образовательный центр, что было ново для мировой практики, потому что ВДНХ – это не набор развлечений, не зона отдыха, а парк с серьезными социальными функциями. И то, что мы делаем сегодня – в частности, в парке "Зарядье", – во многом перекликается с такими идеями", – сказал главный архитектор Москвы.

Сергей Кузнецов рассказал также об опыте взаимодействия с зарубежными коллегами, оценил московское преображение к Чемпионату мира по футболу в 2018 году и поделился своим видением урбанистического будущего Москвы.

Главный архитектор Москвы: "наш девиз – комфортный город" Your browser does not support HTML5 audio

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