Политолог: действия США затрудняют завершение войны в Сирии

В МИД рассказали, от чего зависит диалог с США по борьбе с терроризмом. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что у России есть веские основания говорить, что противодействие терроризму сталкивается с серьезными проблемами.

Россия полагает, что диалог с Вашингтоном по борьбе с терроризмом зависит от намерений американской стороны бороться с "Исламским государством"*, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, курирующий антитеррористическое сотрудничество.

Он отметил, что "мы готовы к продолжению работы с американцами в интересах урегулирования сирийского конфликта".

"От степени искренности намерения США бороться с террористами ИГИЛ* и "Аль-Каиды"* и достичь нормализации обстановки в Сирии зависит в конечном плане российско-американский диалог по противодействию терроризму в этой стране", – добавил замглавы МИД РФ.

Олег Сыромолотов заявил, что "Исламское государство"* и другие группировки продолжают получать внешнюю финансовую и техническую поддержку, несмотря на предпринимаемые ООН меры. По словам дипломата, не прекращаются поставки оружия, боеприпасов, амуниции, военной техники, "не говоря уже о регулярном политическом прикрытии".

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин отметил, что у РФ есть веские основания утверждать, что противодействие терроризму сталкивается с серьезными проблемами.

"У нас есть достаточно веские основания говорить, что противодействие терроризму сталкивается с серьезными проблемами. Завершающийся этап войны в Сирии с террористами показывает, что Соединенные Штаты, несмотря на все свои заявления, продолжают прямо или косвенно содействовать террористам ИГИЛ*. И это приводит к тому, что наносятся удары и по сирийским войскам, и по российским представителям. Это затрудняет завершение гражданской войны в Сирии. ООН как площадка по координации антитеррористических усилий может и должна сделать больше в этом направлении. Сейчас ООН делает недостаточно, но такие возможности у нее есть. Поскольку есть запрос в мировом сообществе на более эффективное противодействие террору, а не только на громкие заявления и попытки использовать борьбу с терроризмом в узких политических интересах, как это видно на примере Соединенных Штатов", – сказал Алексей Зудин.

*Террористическая организация, запрещенная в России