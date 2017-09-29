Мнение: Порошенко надеется, что в нужное время "дядя Дональд" цыкнет на ЕС

Скандальный украинский закон "Об образовании" порожден русофобскими настроениями Киева, считает политобозреватель Владимир Скачко. При этом для президента Петра Порошенко не важно, какую позицию здесь занимают европейцы, сказал он эфире радио Sputnik.

Новый украинский закон об образовании, ограничивающий использование языков национальных меньшинств в стране, нацелен на ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей страны, уверен постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Несмотря на то, что в новом законе русский язык (как, впрочем, и другие языки) напрямую не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима. Данный шаг является очередным проявлением нетерпимости по отношению к представителям различных этнических групп", – заявил Лукашевич в четверг на заседании постоянного совета организации.

Он добавил, что также принятие этого закона препятствует сближению сторон внутриукраинского конфликта в Донбассе и отдаляет перспективы достижения его окончательного урегулирования.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным. Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Киев заверяет, что новый закон направлен на укрепление позиций украинского языка, а принятая норма не противоречит Европейской хартии региональных языков. Власти Украины также намерены направить на экспертизу в Совет Европы спорную статью, которая касается языка обучения нацменьшинств.

Политический обозреватель, журналист Владимир Скачко считает, что в случае принятия закона "Об образовании" Киев руководствовался "заезженным" лозунгом.

"Этот закон порожден русофобскими настроениями Киева. "Прочь от Москвы" – этот лозунг пропечатан практически на каждой странице этого закона. На Украине множество жителей принадлежат к национальным меньшинствам – из Венгрии, Румынии, Польши, Болгарии, Молдавии. Только этнических русских – 8 миллионов человек, плюс те, кто говорит на русском языке… Этот закон направлен против них – для того, чтобы вытравить абсолютно "русский дух"", – сказал Владимир Скачко в эфире радио Sputnik.

В правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств на Украине. МИД Венгрии пообещал, что в ответ на этот закон заблокирует вступление Украины в ЕС, а сам документ назвал "позорным".

По мнению Владимира Скачко, для украинского лидера Петра Порошенко не столь важно, какую позицию в этом вопросе занимают европейцы. При этом эксперт отметил, что данный закон негативно может сказаться на рейтинге Порошенко среди населения самой Украины.

"Но Порошенко ничего не останавливает, потому что он надеется получить "ярлык" на второй срок от главного хозяина – от США. Он надеется, что в нужное время "дядя Дональд" цыкнет на своих европейских сателлитов, и те, собственно, уймутся. Порошенко не понимает, что необходимо поддерживать национальное государство, свои национальные меньшинства – это то, что поддерживает, в том числе, и Европа. А он надеется, что он по-прежнему будет разыгрывать "антироссийскую карту", и за это ему дадут переизбраться на второй срок и "укоротят" недовольных", – считает политобозреватель.