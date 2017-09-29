Эксперт: за С-400 страны готовы встать в очередь

Россия получила от Турции аванс за системы С-400. Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik отметил, что поставки этой уникальной и эффективной системы гарантируют Турции безопасность.

Россия получила от Турции аванс за зенитные ракетные системы С-400, сообщил журналистам помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин.

"Да, получили. Сроки поставок назвать пока не можем. Они хотят раньше, но вопрос пока обсуждается", – сказал он.

Ранее турецкие представители говорили, что ожидают начала поставок в течение двух лет.

Москва и Анкара подписали контракт на поставку систем С-400 12 сентября. Детали соглашения не приводились из-за "специфики и чувствительности темы". Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая сторона внесла первый взнос.

В Турции интерес к комплексам объяснили тем, что каждая страна ищет возможности обеспечить свою национальную безопасность и должна это делать.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, политолог Алексей Подберезкин отметил, что С-400 гарантирует защиту практически от любых средств нападения.

"В настоящее время суверенитет государства определяется, прежде всего, его способностью к воздушно-космической обороне. С-400 – это как раз та система, которая гарантирует защиту практически от любых средств нападения – даже от баллистических ракет средней дальности. Это очень эффективная система с большой зоной обнаружения и поражения. Аналогов в мире нет даже близко. Получение такой системы гарантирует безопасность Турции против таких трудно уничтожаемых объектов, как самолеты радиолокационного обнаружения. Система уникальная, и, конечно, ее хотят получить многие, речь уже шла о Китае и Индии. Заявку бы подали десятки государств и выстроились бы в очередь, но мы должны выполнить обязательство перед собственными Вооруженными силами. Сейчас идет поставка этого комплекса на все наши стратегические направления", – сказал Алексей Подберезкин.

Как сообщала Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, она уже получила около 10 заявок на С-400, контракт на поставку подписан с Китаем.