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Политолог: США "не справились" на Ближнем Востоке

15:2329.09.2017
(обновлено: 15:25 29.09.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanВоенные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, СирияВоенные США занимают позиции возле деревни Дарбасия, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Россия будет жестко пресекать попытки США помешать ликвидации террористического очага в Сирии, заявили в МИД РФ. В эфире радио Sputnik политолог Александр Сафонов отметил, что Вашингтон пытается это делать руками оппозиции, которой оказывает содействие.

В МИД РФ считают стратегию США по борьбе с ИГИЛ* полностью несостоятельной, российская сторона жестко отвергает какие бы то ни было попытки Вашингтона затормозить стремительную и бесповоротную ликвидацию террористического очага в Сирии. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов. 

Силы США патрулируют окраину сирийского города Манбий в провинции Алеппо
© AP Photo / Arab 24 network
Мнение: американцы на территории ИГ* – "свои в доску"
"Мы жестко отводили и будем отводить попытки США воспрепятствовать быстрой и окончательной ликвидации террористического очага в Сирии, замедлить наступление правительственных сил. Абсурдна ситуация, при которой внешняя сила, присутствующая на сирийской территории незаконно, без согласия правительства САР начинает определять географические рамки для действий сирийской армии, осуществляющей операцию по освобождению собственной страны от террористов", – сказал дипломат. 

Он указал на несостоятельность американской стратегии по борьбе с терроризмом в Сирии.

"Прямо говорим американским коллегам: мы предлагаем вам координацию и взаимодействие в борьбе с террористами в Сирии – вы отказываетесь. Кто остается в выигрыше? ИГИЛ*. Создается впечатление, что американские партнеры попросту не хотят допускать разгрома ИГИЛ* правительственными силами, действующими при поддержке ВКС России. На память невольно приходят события годичной давности, когда самолеты возглавляемой США коалиции в течение нескольких часов утюжили позиции сирийской армии под Дейр-эз-Зором, обеспечив этой "ошибкой" успешные действия террористов, разрезавших надвое оборону правительственных сил. Указываем Вашингтону на полную несостоятельность его антиигиловской стратегии", – подчеркнул Олег Сыромолотов.

В эфире радио Sputnik независимый политолог Александр Сафонов высказал мнение, что это характерно для всей политики США на Ближнем Востоке. 

"В целом стратегия США на Ближнем Востоке за полтора десятка лет показала свою несостоятельность, начиная с вторжения в Ирак – США не смогли гарантировать "постсаддамовское" развитие Ирака. Собственно, в этом и кроется одна из причин современного ближневосточного кризиса. Америка не смогла справиться с волной, вызванной "арабской весной", а сейчас не имеет четкого понимания о приемлемом решении сирийского кризиса. Мы видим, что в последние десятилетия Америка не может управлять ближневосточным регионом так, как ей этого, видимо, хотелось бы. И то, что мы видим сейчас в Сирии – это один из этапов (далеко не самый успешный и не самый славный) внешнеполитической и военной деятельности США в этом регионе", – сказал Александр Сафонов.

По его словам, затормозить ликвидацию террористического очага в Сирии Вашингтон пытается с помощью оппозиции, которой оказывает содействие.

"Между РФ и США есть большие разногласия по поводу того, как будет развиваться урегулирование ситуации на севере и северо-востоке Сирии. Там происходит новый виток конфликта, связанный с тем, что позиции радикальных исламистов и, в частности, ИГИЛ* ослабли. Значит, встает вопрос о том, как в дальнейшем будет разделена территория, которую контролировали террористы. Мы видим, что кроме действий сирийской армии проявляются действия сирийской оппозиции, ее "северной" части. Кроме того, встал вопрос о курдах и их будущем самоопределении", – отметил политолог.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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