Эксперт: торговцам оружием с Украины все равно, какая политическая ситуация

ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия в РФ.
"Обыски у 62 граждан в 21 регионе. Они могут быть причастны к покупке, изготовлению, модернизации и продаже оружия, а также его контрабанде с Украины", – сообщили в ЦОС ФСБ.
Сейчас устанавливается, связаны ли задержанные с преступниками за рубежом и причастны ли они к другим преступлениям на территории России.
Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что нелегальные поставки оружия с территории Украины – выгодный преступный бизнес, который, по его мнению, трудно искоренить.
"По большому счету, с Украины всегда шло оружие, были налаженные каналы. Сколько раз и мы, и ФСБ их прикрывали. Многие спецслужбы работали по этим каналам, но прикрываем один, появляется другой. Это выгодный преступный бизнес, его трудно искоренить. Пройдет время, и они снова будут налаживать связи. Здесь надо разоблачать и брать организаторов. Исполнителей задержали, их осудят, они получат сроки, но появятся новые. В условиях безработицы и безденежья на Украине люди готовы на все. Организаторы находятся не у нас. Украинская сторона, преступные кланы, заинтересованы в сверхприбылях, и им абсолютно все равно, какова политическая обстановка", – сказал Михаил Игнатов.
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