Эксперт: торговцам оружием с Украины все равно, какая политическая ситуация

Оружие, изъятое ФСБ РФ в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности групп и отдельных лиц, причастных к организации незаконного оборота средств поражения. 29 сентября 2017

Оружие, изъятое ФСБ РФ в ходе мероприятий по пресечению противоправной деятельности групп и отдельных лиц, причастных к организации незаконного оборота средств поражения. 29 сентября 2017

ФСБ и МВД разоблачили крупную сеть торговцев оружием с Украины. Бывший оперативный сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что эти поставки – выгодный преступный бизнес, который трудно искоренить.

ФСБ и МВД пресекли деятельность групп и лиц, причастных к нелегальным поставкам оружия в РФ.

"Обыски у 62 граждан в 21 регионе. Они могут быть причастны к покупке, изготовлению, модернизации и продаже оружия, а также его контрабанде с Украины", – сообщили в ЦОС ФСБ.

Силовики изъяли почти две сотни единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы, винтовки и револьверы, а также гранаты, более семи тысяч боеприпасов и более 18 килограммов взрывчатки. Они пресекли работу восьми мастерских по изготовлению боеприпасов и доработке гражданского оружия в боевое.

Сейчас устанавливается, связаны ли задержанные с преступниками за рубежом и причастны ли они к другим преступлениям на территории России.

Бывший оперативный сотрудник МВД России Михаил Игнатов в эфире радио Sputnik отметил, что нелегальные поставки оружия с территории Украины – выгодный преступный бизнес, который, по его мнению, трудно искоренить.

"По большому счету, с Украины всегда шло оружие, были налаженные каналы. Сколько раз и мы, и ФСБ их прикрывали. Многие спецслужбы работали по этим каналам, но прикрываем один, появляется другой. Это выгодный преступный бизнес, его трудно искоренить. Пройдет время, и они снова будут налаживать связи. Здесь надо разоблачать и брать организаторов. Исполнителей задержали, их осудят, они получат сроки, но появятся новые. В условиях безработицы и безденежья на Украине люди готовы на все. Организаторы находятся не у нас. Украинская сторона, преступные кланы, заинтересованы в сверхприбылях, и им абсолютно все равно, какова политическая обстановка", – сказал Михаил Игнатов.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!