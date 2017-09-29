Эксперт о разминировании Дейр-эз-Зора: честь и хвала российским саперам

Российские саперы приступили к разминированию сирийского Дейр-эз-Зора. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что Россия – единственная страна, которая проводит подобные операции в Сирии.

Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному разминированию сирийского города Дейр-эз-Зор, сообщает Минобороны России.

"В первую очередь специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации разминируют дороги, ведущие к объектам социальной инфраструктуры города, больницам, объектам водоснабжения и электроснабжения", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас группы инженерной разведки и разминирования очищают дороги, обочины и прилегающие здания на подъездах к городу и его окраинах, чтобы обеспечить безопасность гуманитарных конвоев, направляемых в Дейр-эз-Зор.

По данным оборонного ведомства, в ходе гуманитарного разминирования российские инженеры используют новейшие миноискатели ИМП-С2, переносные искатели проводных линий управления взрывными устройствами ПИПЛ, переносные искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, радиолокационные приборы подповерхностного зондирования ОКО-2, блокираторы радиоуправляемых устройств и другие перспективные образцы техники.

Уточняется, что отряд разминирования оснащен новейшими бронетранспортерами БТР-82АМ и бронеавтомобилями "Тайфун", "Рысь". Для дистанционного разминирования местности используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Саперы экипированы в новейшие общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2-02.

"Всего в Сирию переброшено более 170 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации, 40 единиц специальной и инженерной техники, 10 расчетов минно-розыскной службы", – говорится в сообщении.

Профессор Академии военных наук РФ Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил профессионализм российских военных, занимающихся разминированием Дейр-эз-Зор. Военный эксперт напомнил, что это не первый город, в котором работают российские специалисты.

"Противоминная борьба и извлечение мин в различных местах, где трудно предположить, что они заминированы – это проблема очень острая. Если вспомнить Пальмиру, которую разминировали наши саперы, то только там, по информации наших военных, было обнаружено более 17 тысяч единиц мин и взрывоопасных предметов. В Алеппо еще больше – 25 тысяч. И таких пунктов на территории Сирии достаточно много. Работа очень кропотливая, несмотря на то, что стали применять специализированную технику – и (роботов-саперов) "Уран-6", и детектор мин типа "Коршун". Но здесь надо еще учитывать, что большая часть мин профессионально изготовлена. Мины-самоделки составляют от общего количества только порядка 2%. То есть остальные мины – это очень изощренные инструменты уничтожения людей и боевой техники. Поэтому честь и хвала нашим саперам Международного противоминного центра, которые проводят огромнейшую работу. Ни одна страна не проводила такой масштабной противоминной акции на территории Сирии", – отметил Владимир Козин.

По его мнению, России в Сирии не стоит ждать помощи со стороны западных стран.

"Те же американцы никогда не будут заниматься разминированием. Они могут звонить во все колокола и трубить на весь земной шар, что они якобы борются с терроризмом в Сирии. Но они никогда серьезно не работали против террористических группировок, они, наоборот, оказывают им поддержку. Трудно даже себе представить, какое количество мин, боеприпасов для минометов, для артиллерийских систем, просто для автоматов и пулеметов террористы получили за пять лет ведения войны против сирийского народа. И эта подпитка шла со стороны стран Запада, сами террориста никогда не создали бы такое количество боеприпасов. Американцы всегда вели двойную игру и всегда будут ее вести, продолжая выступать за свержение (президента Сирии) Башара Асада. Поэтому не стоит питать никаких иллюзий: с натовцами и с США сотрудничать в борьбе с террористами в Сирии невозможно. Это будет обычная болтовня, а на самом деле Запад будет только вставлять палки в колеса России и оказывать помощь террористам ", – считает военный эксперт.

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