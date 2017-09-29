Политолог о задержании шпионов в Крыму: вокруг ЧФ началась игра "в долгую"

ФСБ РФ сообщила о задержании в Крыму двух украинских шпионов. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Богдан Безпалько, любые сведения о Черноморском флоте, переданные спецслужбам других стран, могут представлять угрозу для безопасности государства.

В Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота, сообщила ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Симферополе задержаны граждане России Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович", – сказано в релизе.

Уточняется, что задержанный мужчина – военнослужащий, его подразделение находится в Крыму.

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Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько.

"Наши геополитические конкуренты – страны, которые очень недовольны вхождением Крыма в состав России – начали играть "в долгую". Они решили нивелировать влияние Черноморского флота, который сейчас является одной из самых мощных сил в Черноморском бассейне. Для этого они используют ряд инструментов. Во-первых, это открытие центра содействия ВМФ Украины в Очакове, а по сути, американского военного объекта. Во-вторых, это вероятное усиление ВМС Украины противолодочными средствами. В-третьих, это усиление разведывательной и диверсионной деятельности в Крыму. Любые сведения, которые относятся к Черноморскому флоту, кроме сведений из открытых источников, передаваемые спецслужбам других государств, представляют опасность для нашего флота и военной инфраструктуры и для безопасности государства. Эта информация может послужить поводом для нанесения военного удара", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, разведывательная и диверсионная деятельность в отношении Черноморского флота будет усиливаться.

"То, что шпионов обезвредили – это хорошо. Но я убежден, что это не единственные люди, которые занимаются шпионской деятельностью в Крыму. К полуострову все больше и больше привлекается внимание со стороны Запада. Вокруг него, видимо, будет создаваться враждебная инфраструктура не только на территории Украины, но и, возможно, на территории Румынии и Болгарии", – считает политолог.

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