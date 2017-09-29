Эксперт: вторая нитка "Турецкого потока" – это "живой" вопрос

Глава "Газпрома" Алексей Миллер проинформировал лидеров РФ и Турции о реализации "Турецкого потока". Эксперт Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что первая нитка проекта будет построена в срок, со второй ниткой - "есть варианты".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал лидерам России и Турции Владимиру Путину и Тайипу Эрдогану о ходе реализации "Турецкого потока", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Там идет все достаточно позитивно. Турецкая сторона выдает все необходимые согласования и разрешения", — сказал он.

В мае "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток". В рамках проекта создадут две нитки мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. В марте 2018 года введут в эксплуатацию первую ветку, предназначенную для поставки газа турецким потребителям, вторую — в 2019 году, она обеспечит газом государства Южной и Юго-Восточной Европы.

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что первая нитка проекта будет построена в срок, а что касается второй нитки, то требуется окончательная договоренность с европейской стороной.

"Первая нитка – для Турции — в процессе строительства, и она, конечно, будет вовремя построена, есть все договоренности. Более живой вопрос – это вторая нитка. Сейчас больших проблем по согласованию трассы нет, вопрос – в том, как дальше она будет идти, после Турции. Видимо, в сторону Греции с возможными ответвлениями. Здесь требуется окончательная договоренность с европейской стороной. Пока есть несколько вариантов: использовать газопроводы, которые были запланированы, но не были реализованы. Есть варианты, связанные с Италией, а также с балканскими странами, которые хотели бы в этом участвовать, то есть в отношении второй нитки есть еще варианты. Но время в каком-то смысле поджимает, сейчас важно все зафиксировать с турецкой стороной и, опираясь на эти договоренности технического характера, перейти к завершающей стадии договоренностей на территории Европейского союза", — сказал Владимир Фейгин.

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