Политолог: от нового посла США в РФ Джона Хантсмана будет зависеть многое

Сенат США утвердил кандидатуру Джона Хантсмана на пост посла в России. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что профессионализм посла и его объективные оценки играют немаловажную роль в выстраивании двусторонних отношений.

Сенат США проголосовал за кандидатуру Джона Хантсмана из штата Юта на пост посла в России, говорится в официальном аккаунте сената в Twitter.

Комментируя свое назначения, дипломат заявил, что "с нетерпением" ждет начала работы в Москве. "Для меня честь служить нашей великой стране в качестве посла США в России", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Хантсман заявил, что надо улучшить отношения между странами, отметив, что хочет найти общий язык с российскими властями.

В Москве уже дали предварительное согласие (агреман) на работу дипломата, выразив надежду, что при новом после удастся "разобрать завалы" проблем, которые накопились в отношениях двух стран.

Ранее американскую дипмиссию возглавлял Джон Теффт, который в четверг покинул Россию.

Директор Научно-исследовательского института политической социологии Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik отметил, что от личности и профессионализма посла зависит многое.

"От посла зависит на самом деле очень многое. В первую очередь, установление горизонтальных связей, личных отношений и формирование имиджа и представления о своей державе в определенных кругах той страны, куда он направлен. Но самостоятельной политикой посол, естественно, заниматься не может, он будет вынужден проводить тот курс, который ему диктует президент США, госдепартамент и международный комитет сената, иначе посол будет отозван. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы посол был профессиональным, разбирался в России и давал только объективную информацию своему государству", — сказал Вячеслав Смирнов.

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