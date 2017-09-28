Эксперт о якобы потерях РФ в Сирии: ИГ* нужны хотя бы "виртуальные победы"

В Минобороны РФ опровергли сообщения о захвате в плен террористами ИГ* российских военных в Сирии. Политолог Михаил Смолин в эфире радио Sputnik назвал информационным вбросом данные о якобы понесенных Россией потерях.

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, заявил журналистам представитель Минобороны РФ с авиабазы Хмеймим.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое российских военных якобы попали в плен к боевикам террористической группировки "Исламское государство"*, а еще один был убит в ходе боев за поселок Эш-Шула.

"Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС России в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было", – сказал представитель Минобороны.

По официальным данным ведомства, с начала военной операции в Сирии погибли 37 российских военнослужащих. В начале этой недели в боях под Дейр-эз-Зором был убит генерал Валерий Асапов.

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин считает информационным вопросом со стороны террористов ИГ* информацию о захвате в плен российских военных.

"Я думаю, это старое правило ведения информационной войны: люди, которые являются объектами этой войны, часто воспринимают реальность только по каким-то сообщениям – мол, что сообщили, то и реально. На мой взгляд, подобные информационные вбросы говорят о том, что силы ИГИЛ* истощаются, и террористам необходимы какие-то виртуальные победы для того чтобы сохранять свой информационный имидж среди тех слушателей, на которых рассчитаны такие информационные поводы. Мол, ИГИЛ* борется, продолжает свою деятельность, что надо продолжать ему помогать – собирать деньги, посылать добровольцев, торговать оружием, покупать нефть и т.д.", – сказал Михаил Смолин в эфире радио Sputnik.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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