Американист о книге про психическое состояние Трампа: он очень уязвим

В США выпустили книгу о психическом состоянии президента Дональда Трампа. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американский лидер в данном случае оказался в непростой ситуации.

В США группа из 27 авторов, среди которых психиатры, психологи, а также лингвист, медийный аналитик и журналист, написала книгу о психическом состоянии президента "Опасный случай Дональда Трампа" (The Dangerous Case of Donald Trump). Об этом сообщает газета The Independent.

Авторы книги называют американского лидера "самым опасным человеком в мире" и утверждают, что президентство Трампа "создало беспрецедентные последствия для психического здоровья в стране и за ее пределами".

По мнению авторов, у нынешнего президента США "опасное психическое заболевание" и "его сумасшествие привлекает внимание".

Книга стоимостью 16,79 доллара должна появиться в продаже на Amazon 3 октября.

Американист Дмитрий Михеев считает, что вышедшая книга является одной из линий атак на американского лидера в США. И он в данном случае очень уязвим – его возможная реакция может сыграть против него.

"Заявления американского президента в свете конфронтации с Северной Кореей и диалога между (главой КНДР) Ким Чен Ыном и Трампом, что он может уничтожить Северную Корею, могли бы стать очень сильным аргументом в пользу тех психиатров, психологов, которые настаивают на том, что такой человек (как Трамп) не может управлять страной. При этом сам Трамп, на мой взгляд, воспримет это (книгу) очень болезненно и очень резко об этом отзовется. А это будет доказательством того, что он не способен отнестись к этому с юмором, отмести как шутку. И в этом смысле он очень уязвим. Во имя собственного "я" он будет крушить виновных и невиновных, а с точки зрения функционирования государственного аппарата это очень опасно. На него война идет со всех сторон, и это только одна из линий атак", – сказал Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik.

По его словам, в вопросе, который подняли психиатры, все очень сложно, и по этому поводу в США развернулась настоящая борьба.

"25-я поправка американской конституции, принятая в 1967 году, позволяет медикам обследовать состояние президента, но делается это по инициативе членов администрации, которые непосредственно сталкиваются с самим президентом. Если они замечают какие-то очень странные, дикие выходки, они могут обратиться к медикам. Причем обязательно глава администрации тоже должен под этим обращением подписаться. Но тут все достаточно сложно. Вот Трамп сказал "уничтожу Корею", но является ли это свидетельством какой-то импульсивности или несбалансированности, нельзя сказать. И сейчас идет борьба: можно ли заочно коллегией наиболее уважаемых психологов решить, что у него (Трампа) якобы явные синдромы умственного отклонения, или его нужно вызывать на комиссию и задавать ему определенные вопросы, чтобы поставить более объективный диагноз", – отметил американист.

