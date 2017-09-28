Политолог: такое ощущение, что США вошли в штопор

Команда по американскому футболу Даллас Ковбойз и её владелец Джерри Джонс преклоняют колено во время исполнения национального гимна перед началом игры против Аризона Кардиналс. 25 сентября 2017

Команда по американскому футболу Даллас Ковбойз и её владелец Джерри Джонс преклоняют колено во время исполнения национального гимна перед началом игры против Аризона Кардиналс. 25 сентября 2017

Американский сенатор обвинил Россию в раздувании спора между президентом США Дональдом Трампом и игроками NFL. Политолог Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik назвал подобные обвинения нелепыми и смешными.

Сенатор от штата Оклахома Джеймс Лэнкфорд обвинил Россию в раздувании спора между Дональдом Трампом и игроками Национальной футбольной лиги (NFL) в Twitter для обострения внутриамериканских конфликтов, не приведя доказательств своих слов.

"Даже на этой неделе мы видели, как русские и их "тролли" начали распространять хештеги #take a knee (#склони колено) и #boycott NFL (бойкотируй NFL). В минувшие выходные они занимали обе стороны спора и продвигали его как можно больше, чтобы повысить уровень шума в Америке, который бы сделал так, чтобы большая проблема выглядела еще больше", – заявил Лэнкфорд на слушаниях в сенатском комитете по внутренней безопасности.

Ранее Дональд Трамп на митинге в Алабаме раскритиковал игроков NFL, которые устроили акцию протеста во время исполнения гимна США, становясь на колени, – по их задумке, это должно было напомнить об эпохе рабства в США. Президент грубо обругал их, а затем в течение нескольких дней продолжал нападки в Twitter, заявив, что не хочет видеть игроков, устраивающих подобные акции, в Белом доме.

Полемика Трампа и спортсменов стала главной темой американской новостной жизни в течение нескольких дней.

Политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев в эфире радио Sputnik отметил, что обвинения сенатора Джеймса Лэнкфорда выглядят нелепо, как и все обвинения "во вмешательстве" России в американскую жизнь.

"Америка находится в состоянии какого-то гипноза, который скоро год, как продолжается: тогда возникла первая "утка" по поводу "российского вмешательства" в американские выборы. Все те силы, которые проиграли, не хотели признавать себя проигравшими, они свалили свой проигрыш на Россию. И сейчас ими все трактуется по принципу "кошка бросила котят – это Путин виноват". То есть уже доходит до курьезов, вплоть до того, что Россия "вмешивается" в Национальную футбольную лигу. Хотя Россия никогда не интересовалась американским футболом, не имеет к этому отношения и инструментов вмешательства. А когда приводятся какие-то "факты" якобы такого вмешательства, то выглядят они чрезвычайно смешно", – сказал Олег Матвейчев.

По его словам, создается впечатление, что у американского сената нет дел важнее.

"Если у них есть время, деньги, нервы и все остальное заниматься подобными вопросами, в то время, когда есть масса реальных проблем в американской политике и экономике, то они, конечно, могут их тратить. Но я ничего хорошего от сенатского комитета по внутренней безопасности и вообще от американской политики не жду. Такое ощущение, что страна вошла в штопор. Им нужно будет пройти через очистительный кризис, который приведет их мышление в соответствие с реальностью", – считает политолог.

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