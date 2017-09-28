Эксперт: слова о нехватке у США денег на ликвидацию химоружия верны в одном

В США рассказали, когда в стране уничтожат химоружие. Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что затягивание с исполнением договора у Вашингтона связано не с нехваткой денег, а с нежеланием исполнять свои обязательства.

Вашингтон хочет полностью избавиться от своего химического оружия до конца 2023 года, заявили РИА Новости в Госдепартаменте.

Там подчеркнули, что "правительство США продолжает фокусироваться на уничтожении оставшейся части химоружия в хранилищах в Пуэбло (штат Колорадо) и Ричмонде (штат Кентукки)".

Ранее в тот же день Владимир Путин отметил, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по ликвидации химоружия.

В среду, 27 сентября, в России уничтожили последний килограмм боевых отравляющих веществ из имевшихся в стране запасов. Таким образом, реализуемую с 1996 года федеральную целевую программу завершили раньше установленного срока, и Россия на 100% исполнила обязательства по Конвенции о запрещении химоружия, нейтрализовав около 40 тысяч тонн отравляющих веществ.

Российский лидер призвал США последовать примеру Москвы, учитывая, что Вашингтон уже три раза откладывал ликвидацию химического арсенала под предлогом недостатка средств.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что затягивание с исполнением договора у Вашингтона связано не с нехваткой денег, а с нежеланием исполнять свои обязательства.

"Безусловно, финансовые средства для уничтожения химоружия у США есть. Здесь, скорее, играет роль фактор взаимоотношений между Россией и Соединенными Штатами, а они у нас сейчас на достаточно низком уровне. США не хочется исполнять какие-то обязательства перед Россией. Мол, Россия подождет – такое отношение. Они думают, что могут до бесконечности этот процесс тянуть. А когда в США говорят о том, что у них на это нет денег, то это справедливо в одном – они тратят безумные деньги на все, что угодно: на восемьсот военных баз, на военный бюджет, который больше 600 миллиардов долларов, на поддержку различных террористических или мятежных группировок по всему свету. Все это стоит огромных денег", – сказал Иван Коновалов.

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