Эксперт: подводный робот-невидимка "Морская тень" – уникальный проект

Подводный робот-невидимка "Морская тень" завершил испытания на Балтике. Начальник управления оборонных исследований и разработок СПбГМТУ Игорь Кожемякин в эфире радио Sputnik отметил, что в России это единственный аппарат такого класса.

Глубоководный бесшумный беспилотный глайдер "Морская тень", способный преодолевать подводные течения, успешно прошел испытания в Балтийском море, сообщил РИА Новости начальник управления оборонных исследований и разработок СПбГМТУ Игорь Кожемякин.

"Новая гибридная модификация аппарата способна преодолевать течения за счет гребного винта. При этом отследить глайдер практически невозможно – он движется, практически не создавая шумов", – сказал Кожемякин.

По его словам, в ходе испытаний глайдер работал как в закрытых акваториях, так и в открытом море в зоне течений, что является "серьезным экзаменом для аппарата, не имеющего движительной установки". Он также отметил, что "Морская тень" отличается от предыдущих версий более "реалистичными характеристиками, точностью управления и расширенным набором полезных нагрузок".

"Морская тень" разработана Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и Санкт-Петербургским научно-производственным предприятием подводных технологий "Океанос".

Длина аппарата – 3 метра, диаметр – 31 сантиметр, масса – 150 килограммов, максимальная скорость – 2 узла, вес полезной нагрузки – 15 килограммов. В состав комплекса входят исследовательский глайдер, глайдер-носитель мини-аппаратов, глайдер-ретранслятор, корабельный пункт управления, а также средства ретрансляции.

В эфире радио Sputnik Игорь Кожемякин рассказал, что подводный аппарат способен до полугода находиться в автономном плавании, передавая на берег гидрографическую информацию. Эксперт назвал проект уникальным для России.

"Это действительно уникальный проект, в рамках которого разрабатываются подводные роботы, которые могут перемещаться без использования традиционных винтов. За счет этого робот может достаточно долго находиться при выполнении задачи в море – до полугода, мониторя океанологические данные: температуру, соленость, электропроводность, всевозможные загрязнения в водной среде. Этот проект еще не закончен, он в активной фазе – проводятся испытания на различных глубинах, аппарат "учится" плавать и самостоятельно выполнять задачи. В России на сегодняшний день это единственный работающий аппарат такого класса. Пока проект не носит коммерческой составляющей. Когда мы закончим эти испытания, то его можно будет использовать в океанологии, в гидрографии и в других областях, где требуется постоянный доступ к параметрам мирового океана", – сказал Игорь Кожемякин.

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