Эксперт: Хефнеру всю жизнь приходилось соответствовать образу "плейбоя"

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-ом году жизни. Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский в эфире радио Sputnik отметил, что Хефнер стал первым в своей области, точно уловив тренд.

Компания Playboy Enterprise раскрыла подробности смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера.

"Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру в 1953 году и превративший компанию в один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", – говорится в заявлении на сайте компании.

Ранее информацию о смерти Хефнера подтвердил его сын Купер, в своем заявлении отметивший, что его отец прожил "исключительную и эффектную жизнь" первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.

Хефнер родился в 1926 голу в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он окончил психологический факультет Университета Иллинойса.

В начале 50-х Хефнер устроился в Esquire копирайтером, но в итоге уволился, когда ему отказали в повышении. В декабре 1953-го он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненным рядом с ней.

Главный редактор информационного агентства "Молния", медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский в эфире радио Sputnik отметил, что Хефнер был своего рода "первооткрывателем".

"Хефнер был первым, он совпал с послевоенным расцветом либеральных свобод, что в Европе и США потом назвали "сексуальной революцией". Это была эпоха раскрепощения, что выражалось в одежде, в музыкальных фестивалях. Хефнер первым поймал этот тренд и закрепил это место за собой. Журнал Playboy был и остается качественным и по уровню материалов, и по уровню интервьюируемых, и по уровню моделей, которых приглашают на обложку – это престижно. В то же время у этого журнала есть сексуальный флер, откровенность, которые придают остроту имиджу журнала. И, естественно, это повлияло на то, что Playboy – это один из самых дорогих брендов в мире и остается до сих пор очень весомым", – сказал Антон Коробков-Землянский.

По его мнению, в целом Хефнер прожил счастливую жизнь, несмотря на то, что стал заложником созданного им бренда.

"Хефнер дожил до 91 года. А это, в общем-то, не мало. При этом он, конечно же, был заложником собственного образа. Для того, чтобы поддерживать образ настоящего "плейбоя", ему приходилось соответствовать ему: это и постоянные вечеринки, и молодые жены – красивые модели и т.д. Что, собственно, соответствовало статусу, имиджу издателя подобного журнала. В целом, я думаю, прожив такую длинную жизнь, в каком-то смысле ни в чем себе не отказывая, он был счастливым человеком", – сказал эксперт.

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