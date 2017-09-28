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Политик: Киев "грамотно" сработал с версией о диверсантах на горящем складе

13:4528.09.2017
(обновлено: 13:46 28.09.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Главный военный прокурор Украины опроверг сообщения о диверсантах под Винницей, где горели военные склады. Политик Вадим Колесниченко поделился с радио Sputnik своим мнением о том, чего добивались в Киеве, тиражируя заведомо ложную информацию.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опроверг информацию о диверсантах в Винницкой области, где горели военные склады. Ранее о задержании диверсантов заявляли в украинском Минобороны.

"Есть момент, который бы я хотел отметить, – диверсионных групп, о которых говорит Facebook и другие, следствием с изучением материалов СБУ и других правоохранительных органов на территории области установлено не было, и данных о них нет", – приводит слова Матиоса телеканал "112 Украина".

Пожар на военной базе в городе Калиновка в Винницкой области. 27 сентября 2017
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Матиос также отметил, что следствие не установило данных о беспилотных аппаратах, с помощью которых, как заявляли в Минобороны, могло быть доставлено взрывное устройство.

"Антитеррористические учения СБУ должны были проходить в Могилеве, и они фактически не начались. Никаких групп ДРГ или тех, кого задержали и кто убежал, не было. Мы должны установить причину, почему так случилось. Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска", – сообщил Матиос.

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, чего добивались в Киеве, тиражируя заведомо ложную информацию.  

"Очередной пожар на оружейном складе чудесным образом совпал с информацией, обвинениями в адрес Украины в том, что она незаконно торгует оружием с Суданом. На Украине был сразу сделан "грамотный" ход, который работает на общественное мнение: мол, был летательный аппарат, прыжок с неба, были заезжие диверсанты и "русский след". Этот первый массовый вброс вошел в умы. Но сегодня надо все это как-то объяснять. При этом заявления главного военного прокурора Украины уже не будут иметь огромного воздействия, их не будут тиражировать и обсуждать. Зато для Киева – и волки сыты, и овцы целы. Людям лапши на уши навешали, и следствие не смогут обвинить, что шли не тем путем. А мы можем сделать вывод: на Украине, как всегда, проворовались, там зарабатывают деньги любой ценой, не опасаясь международных санкций, по одной причине: Украина – это инструмент в руках США для создания нестабильности под боком у России", – сказал Вадим Колесниченко.

Пожар на военных складах в Винницкой области начался 26 сентября после того, как там сдетонировали боеприпасы. Из Калиновки и окрестных сел эвакуировали более 30 тысяч жителей, два человека пострадали. Как сообщали СМИ, на складе хранились ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". По данным Минобороны Украины, на складе находились 83 тысячи тонн боеприпасов, из них 63 тонны – пригодные к применению.

Расследованием занимается Служба безопасности Украины, сообщалось о возбуждении уголовного дела о диверсии. Сутки спустя пожар локализовали, наблюдаются одиночные взрывы. 

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