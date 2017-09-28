Политолог: Джон Хантсман – "полуполитический назначенец"

Посол США Джон Теффт завершает службу в России. Как ожидается, следующим главой американской дипмиссии станет Джон Хантсман. Политолог Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik оценил перспективы в отношениях двух стран с приходом нового посла.

Посол США Джон Теффт завершает свою службу в России. Теффт три года проработал в России в качестве посла. На этом посту он сменил Майкла Макфола.

Теффт – карьерный дипломат, работал на различных должностях в госдепартаменте на протяжении 45 лет. Как сам он признался ранее, по истечении своей миссии в Москве он и его жена Мариэлла уйдут на пенсию.

Как ожидается, следующим главой дипмиссии США в РФ может стать Джон Хантсман. Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Джон Хантсман уже был главой американской дипмиссии – в Сингапуре и Китае. С 1989 по 1990 год Хантсман занимал пост заместителя помощника государственного секретаря в департаменте международной торговли США. В 2005-2009 годах – губернатор штата Юта.

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах, новый посол может прибыть в Москву до 3 октября – даты вручения верительных грамот в Кремле.

Москва ожидает, что с приездом нового посла США в Россию стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев считает, что Джон Теффт оставит о себе хорошее впечатление, как профессиональный дипломат.

"Теффт является профессиональным дипломатом, и его деятельность в Москве оказалась очень ярким контрастом по сравнению с предыдущим американским послом – Макфолом, который не был профессиональным дипломатом, а был политическим назначенцем. Макфол начал активную работу с оппозицией, испортил отношения с официальными властями… Вот Теффт оказался большим профессионалом: вел себя очень спокойно, очень сдержанно, с пиететом относился к официальным властям, поддерживал с ними необходимые контакты. И в этом отношении, я думаю, он оставит о себе впечатление серьезного человека, профессионала, который, конечно, пытался отстаивать интересы своей страны, но делал это тактично и дипломатично, что, собственно, от посла и требуется", – сказал Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik.

По его словам, Джон Хантсман – несколько неоднозначная фигура. Вместе с тем, как отметил политолог, Хантсман имеет опыт работы в различных сферах.

"У нового посла есть опыт дипломатической работы, правда, не совсем удачный – опыт работы в Пекине, где он оказался замешан в историях, которые далеки от дипломатической деятельности, и ему достаточно быстро пришлось оттуда уехать. Насколько он извлек из этого уроки, трудно сказать. Но человек он, конечно, опытный: опытный политик, опытный бизнесмен. То есть у него есть опыт работы в разных сферах. И он такой полуполитический назначенец и полупрофессиональный дипломат. Это некий такой компромисс. При этом нужно учесть, что у его семьи есть определенные экономические интересы в России, поэтому "плевать в колодец" он, наверное, так уж не будет", – сказал политолог.

Он выразил надежду, что новому американскому послу удастся направить отношения США и России в позитивное русло.

"Будем надеяться, что у него (Джона Хантсмана) будет достаточно здравого смысла. Ведь должность посла, если человек правильно понимает свою работу, состоит не в том, чтобы делать громкие или провокационные заявления, а в том, чтобы налаживать взаимодействие. В принципе у Хантсмана такая возможность есть, потому что человек он влиятельный, и он может оказать содействие в преодолении трудностей в российско-американских отношениях. С учетом его предыдущей деятельности потенциал для того, чтобы улучшить отношения двух стран, сдвинуть их с той точки, в которой они сейчас находятся, и придать им позитивное направление, у него есть. Что ж, будем надеяться", – заключил Юрий Рогулев.

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