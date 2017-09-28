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Американист: перед новым послом США в России стоит "двойная задача"

12:2928.09.2017
(обновлено: 12:31 28.09.2017)
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© AFP 2017 / Paul J. RichardsДжон Хантсман. Архивное фотоДжон Хантсман. Архивное фото
© AFP 2017 / Paul J. Richards
СМИ назвали возможную дату прибытия нового посла США в Россию. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, какие задачи ставит для себя Джон Хантсман, чья кандидатура направлена на утверждение в сенат США.

Новый посол США в России, на пост которого сейчас рассматривается бывший губернатор штата Юта Джон Хантсман, может прибыть в Москву до 3 октября – даты вручения верительных грамот в Кремле, сообщает газета "Известия"   со ссылкой на источники в американских дипломатических кругах.

Джон Хантсман баллотируется в президенты США. 2012 год
© REUTERS / Adam Hunger/File Photo
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"Ближайшее вручение верительных грамот в Кремле должно пройти 3 октября, поэтому Хантсман хочет успеть прилететь в Россию до этого момента. Иначе ему придется ждать еще целый месяц, прежде чем официально приступить к работе. Плохо, если посольство еще как минимум на месяц останется без посла", – заявил изданию один из источников.

По данным газеты, даже если сенат США не успеет утвердить Хантсмана в ближайшие дни, он все равно намеревается приехать в Россию в начале октября.

В МИД РФ ожидают, что с приездом нового посла США в Россию, стороны начнут "разбирать завалы" проблем, накопившихся в двусторонних отношениях.

Президент США Дональд Трамп в середине июля внес кандидатуру Хантсмана на должность посла в России. После единогласного одобрения в комитете сената США по иностранным делам его кандидатура направлена на утверждение в сенат. Власти РФ уже дали предварительное согласие (агреман) на работу Хантсмана в Москве.

Американист, профессор ВШЭ Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил о высказывании Хантсмана, в котором он называл "несомненным  то, что российское правительство вторгалось в американские выборы в прошлом году". 

"Если новый американский посол будет напоминать России о том, что его собственный президент является "марионеткой Кремля", то это будет полный абсурд. Но к его приезду нужно относиться очень серьезно. Не будем забывать, что он был послом США в Китае, но американцы решили его отозвать – он "засветился" на одном из митингов китайской оппозиции. И в этом смысле он похож на предыдущего посла, Майкла Макфола, который собирал российскую оппозицию", – сказал Александр Домрин.

Помимо этого, по мнению эксперта, перед Хантсманом будет стоять еще несколько задач. 

"Кроме того, что Хантсман крупный дипломат, он еще и бизнесмен – возглавляет одну из крупнейших химических компаний в мире. И у него есть завод в Горловке (Донбасс). И как бизнесмен он будет делать все, чтобы бизнес там не рухнул и вернулся под контроль киевской власти. И еще одна деталь: он мормон, а мормоны называют себя "ангелами", отношение ко всем остальным как к тем, кого нужно обратить в свою веру. Так что перед ним стоит двойная задача: с одной стороны, представлять интересы "вашингтонского обкома", а с другой стороны, не забыть о собственном бизнесе и о религии. И еще очень важная деталь: раньше он возглавлял Атлантический совет – одну из крупнейших русофобских организаций, от которой меньше всего можно ожидать добрых шагов в отношении РФ. Если все это суммировать, то у меня очень мало надежд, что при Джоне Хантсмане отношения между нашими двумя великими странами будут улучшаться", – отметил американист.

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