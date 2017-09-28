Эксперт: слова МИД Ирана о цели США в Сирии – серьезный сигнал американцам

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал основную задачу США в Сирии – контроль над границей. Политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik выделил два момента, связанные с действиями американцев в регионе.

США пытаются не допустить в Сирии, чтобы Дамаск вернул контроль над границей с Ираком, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая в Обществе Азии в Нью-Йорке.

"Мне кажется, что сегодня приоритеты изменились, и для правительства США важнее не допустить, чтобы правительство Сирии вернуло контроль над границей с Ираком, чем победить ИГ*", – сказал он.

Министр также подчеркнул, что Иран заинтересован в мирном урегулировании сирийского кризиса и имеет отличные от США цели. "Мы в Сирии не для того, чтобы поддерживать кого-то, а чтобы бороться с террористами", – отметил Зариф.

Кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев в эфире радио Sputnik отметил два момента, связанные с действиями США в Сирии.

"Это (заявление иранского министра), во-первых, очень серьезный сигнал Соединенным Штатам о целях Ирана и той коалиции, в которую Иран входит наряду с Турцией и Россией. При этом в данном случае важны два момента. Первое – США категорически не готовы признавать суверенность государств региона, они исходят из того, что якобы никакого суверенитета ни у Ирака, ни у Сирии нет. И США могут перекраивать, по их мнению, и политическую карту, и государственную карту, как им угодно. Второй момент: южные и юго-восточные регионы Сирии и сопряженные с ними регионы Ирака – эта территория, на которой, и это было видно по очень многим признакам, США хотели совершить "ребрендинг" структур, в том числе исламистских, которые они контролировали. Поэтому для них сохранение этих регионов под своим контролем является частью их стратегии", – отметил Дмитрий Евстафьев.

Политолог также рассказал, в чем еще, по его мнению, заключается стратегия американцев в Сирии.

"В целом стратегия американцев совершенно очевидна – это сохранение контроля над ближневосточной нефтью. Это ключевой момент в американской стратегии. Дальше идут различного рода инструменты, в том числе использование радикальных исламских движений, включая полулегальные торговые организации и т.д. И стратегия эта вполне устойчива уже в течение нескольких лет. А в борьбу с террористами это вписывается очень просто: эта борьба, если ведется, то тогда и там, где нет возможности поставить под контроль над финансами. А там, где удается взять боевиков под свой контроль, борьба с ними не ведется", – отметил Дмитрий Евстафьев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Ираке и Сирии операцию против ИГ*. При этом в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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