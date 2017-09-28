Американист: прототипов стены на границе с Мексикой много, результат – ноль

В США начали строить прототипы стены на границе с Мексикой. Американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что выделение денег на постройку стены блокируется, поэтому в Белом доме вынуждены заниматься пиаром.

Прототипы стены на границе с Мексикой, которую задумал президент Дональд Трамп, начали строить в США, сообщила Таможенно-пограничная служба США (CBP).

"Все прототипы будут высотой от 18 до 30 футов (от 5,5 до 9 метров) и сделаны таким образом, чтобы помешать незаконному переходу в районах, где они строятся. На их основе будут созданы будущие проекты, которые, вероятно, продолжат развиваться, чтобы соответствовать требованиям пограничной службы США", — говорится в сообщении.

"Разработка прототипов позволяет нам задействовать все необходимые инструменты, чтобы защитить границу", — заявил и. о. замглавы CBP Рональд Витиэлло.

Строительство стены является одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Первоначально Трамп обещал построить стену на средства Мексики, однако впоследствии признал, что это придется делать, по крайней мере на первоначальном этапе, на деньги американских налогоплательщиков.

Ранее Министерство внутренней безопасности США оценило возведение стены в 21 млрд долларов.

Политолог, американист Виктор Олевич в эфире радио Sputnik отметил, что американские законодатели блокируют выделение денег на постройку стены, поэтому в Белом доме вынуждены заниматься пиаром.

"По прошествии года воз и ныне там – ни конгресс, палата представителей, ни американский сенат не проголосовали за выделение ассигнований на строительство стены на американо-мексиканской границе. А Дональд Трамп и во время президентской кампании, и после нее практически еженедельно обещал это строительство. Поэтому Белый дом и указал пограничной службе на необходимость протестировать прототипы стены – необходимо показать хоть какую-то деятельность, активность в этом направлении, чтобы сторонники Трампа видели, что он не сидит, сложа руки. Но прототипов стены много, а результатов – ноль. Это пиар Белого дома. Это делается для того, чтобы в своих будущих выступлениях перед сторонниками Трамп мог заявлять о том, что строительство готовится, и все к этому идет. Но Трампу и его администрации не удается провести через конгресс ни одну из тех реформ, которые он обещал: ни реформу здравоохранения, ни реформу налоговой системы, ни миграционную реформу, ни строительство стены на границе с Мексикой ", — сказал Виктор Олевич.

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