Эксперт: без Хью Хефнера журнал Playboy вряд ли просуществует долго

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался на 92-м году жизни, сообщается в официальном Twitter журнала.
"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", — говорится в сообщении.
Представитель Playboy Enterprises в заявлении журналу People подтвердил кончину Хефнера. "Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких", — говорится в заявлении.Около года назад в СМИ появились сообщения о болезни Хефнера. Основатель всемирно известного журнала опроверг эту информацию. "Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", — написал он в Twitter.
Журнал Playboy — один из самых известных в мире брендов. Первый номер издания вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.
В эфире радио Sputnik спецкор отдела культуры и светской хроники газеты "Комсомольская правда" Денис Корсаков отметил, что Хью Хефнер действительная культовая фигура для Америки.
"Для простых американцев он – символ настоящего плейбоя, идеального героя журнала. Плейбой – это повеса, человек, который живет играючи, веселясь, и Хью Хефнер доказал это всей своей жизнью. Он сохранял обаяние и харизму до последних лет. У него было нереальное количество романов, и, с точки зрения огромного количества мужчин, он прожил длинную счастливую жизнь. Конечно, не праведную, но, с точки зрения обывателя, насыщенную жизнь", — сказал Денис Корсаков.
По его мнению, детище Хефнера – журнал Playboy – вряд ли просуществует долго без своего основателя.
"В последнее время его журнал стал более консервативным, эротики в нем стало меньше — учитывая, что в интернете можно найти все, что угодно, печатная пресса не смогла с ним сравниться. А изначально это была необычная комбинация: фото обнаженных красавиц и интервью Фиделя Кастро, например. Это то, чего не было до Хью Хефнера. Эту концепцию он сам разработал, когда ему было 26 лет. Первый же номер разошелся 51- тысячным тиражом, что для Америки пятидесятых годов было фантастическим результатом. Тираж журнала доходил и до 7 миллионов экземпляров, и это был один из самых популярных журналов в США. Хефнер блистательно выигрывал все судебные процессы, когда его пытались обвинить в непристойности. Он говорил, что это либеральный журнал, а не порнографический, и доказывал это практически в каждом номере. Я не уверен, что журнал без Хью Хефнера будет существовать еще долго", — отметил Денис Корсаков.
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