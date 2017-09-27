"Космос – вне политики". Академик о планах РФ и США по окололунной станции

РФ и США планируют создать на орбите Луны новую космическую станцию Deep Space Gateway. Академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik отметил, что сотрудничество продолжается, несмотря ни на что.

Космические агентства России и США договорились о создании новой космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, заявил глава "Роскосмоса" Игорь Комаров на Международном конгрессе астронавтики – 2017, который проходит в Австралии.

Участие в проекте могут принять Китай, Индия, а также другие страны БРИКС.

"Мы договорились о том, что будем совместно участвовать в проекте создания новой международной окололунной станции Deep Space Gateway. На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой применения отработанных технологий на поверхности Луны и впоследствии – Марса. Вывод первых модулей возможен в 2024-2026 годах", – сказал Комаров.

Конкретный технологический и финансовый вклад всех участников создания Deep Space Gateway будет обсуждаться на следующем этапе переговоров, отметил Комаров. По его словам, сейчас подписано совместное заявление о намерениях работать по проекту окололунной станции, но сам договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне. В связи с этим будет пересматриваться Федеральная космическая программа на 2016-2025 годы.

Академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков в эфире радио Sputnik отметил, что пока речь идет о намерении совместной работы США и России над проектом космической станции.

"Если говорить о сотрудничестве в рамках МКС, то это сотрудничество равноправное, никто не имеет преимущества. У каждого определен свой вклад, свои обязанности, свои возможности. Приблизительно то же самое будет и в будущих проектах. Однако пока, стоит отметить, было только заявлено о заинтересованности двух агентств в создании подобного объекта (окололунной станции). Пока нет никаких конкретных договоренностей, нет и перечня стран, которые будут участвовать в проекте. Это пока просто протокол о намерениях. Да, и США, и России это интересно, они будут прорабатывать этот вопрос, но когда начнется эта реализация, и как это, в конце концов, будет выглядеть, пока никто не может сказать", – сказал Александр Железняков.

Что касается участия других стран, по словам академика, к проекту может присоединиться любое государство, которое будет в этом заинтересовано.

"Это международный проект, он, в принципе, открыт для всех участников. Точно так же, как МКС: несмотря на то, что там участвуют 15 стран, идут разговоры о присоединении в некоторых вопросах Китая, других стран. Точно так же и здесь. Выразят эти страны заинтересованность и смогут показать свой существенный вклад в реализацию этого проекта – они будут среди участников", – отметил Александр Железняков.

По его мнению, планы совместного создания окололунной станции лишний раз подтверждают, что сотрудничество России и США в космосе продолжается, несмотря на политические разногласия.

"Это сотрудничество (в космосе), несмотря на все перипетии на Земле, продолжалось и продолжается, и, как мы видим из сегодняшних заявлений, будет продолжаться и в будущем. Так что космос, к счастью, пока остается вне политики", – заключил академик.

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