Эксперт о ликвидации химоружия в России: может, нам теперь помочь США?

ОЗХО подтвердила полное уничтожение химоружия в России. Президент РФ Владимир Путин назвал завершение процесса историческим событием. Эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik отметил, что не только у России есть подобные обязательства.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмед Узюмджу поздравил Россию с полной ликвидацией запасов химоружия.

Последний килограмм из имевшихся у России 40 тысяч тонн запасов боевых отравляющих веществ, который содержался в двух артиллерийских снарядах, уничтожен в среду на объекте "Кизнер" в Удмуртии.

"Я поздравляю Россию и высоко оцениваю работу экспертов, которые были вовлечены в этот процесс", – говорится в заявлении гендиректора. Он назвал окончательное уничтожения химического оружия в России "важным достижением".

Президент России Владимир Путин заявил, что ликвидация последнего химического боеприпаса является историческим событием.

"Сегодня у нас очень важное, можно сказать, историческое событие, потому что сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия", – сказал Путин в ходе телемоста с Удмуртией.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать, действительно, историческое событие, имея в виду огромный объем доставшегося нам с советских времен арсенала", – добавил президент.

Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин в эфире радио Sputnik обратил внимание, что Россия выполнила свои обязательства с опережением графика.

"Должны были в следующем году закончить, а закончили в этом. Скорее всего, и установка такая была – закончить эту работу побыстрее. Россия всегда свои обязательства выполняет, что мы и подтвердили в этот раз", – сказал Игорь Никулин.

В то же время США, как отметил эксперт, не спешат с ликвидацией химического оружия.

"Америка же очень "бедная" страна, это всем известно. Найти деньги на такую программу очень трудно. На что угодно можно найти – на ту же поддержку демократии во всем мире, это они могут. А 500 миллионов на то, чтобы тоже завершить программу по ликвидации химоружия, они найти не могут. Это как-то даже смешно звучит, когда в Пентагоне бюджет порядка 700 миллиардов долларов, причем, в год. Даже сотой доли процента от этого уже было бы достаточно, чтобы выполнить все свои международные обязательства в этой области", – считает Игорь Никулин.

Он не исключил, что американцы неспроста не спешат с ликвидацией химоружия.

"Все чаще у различных террористических группировок на Ближнем Востоке появляется химическое оружие, причем, именно американского производства. Неспроста это все, видимо – такая нехватка бюджетных средств, которая очень своевременно приключилась, что никак они не могут завершить эту программу, хотя еще два-три года назад ситуация была лучше: они уничтожили порядка 40%, а после этого "деньги закончились" и никак не найдутся. Уже и администрация президента сменилась, и команда, а деньги все не находятся", – сказал военный эксперт.

Игорь Никулин отметил, что Россия накопила достаточный опыт, и могла бы оказать помощь США в ликвидации химоружия.

"У нас в России химические боеприпасы сжигаются при очень высокой температуре порядка 1200 градусов. И ни одна утечка за последние несколько лет существования программы не была зафиксирована, а все-таки было уничтожено порядка 40 тысяч тонн, то есть очень приличное количество. Так что наработан большой опыт, и если американцы так уж не справляются, мы могли бы им пойти навстречу и помочь утилизировать их боеприпасы", – заключил военный эксперт.

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