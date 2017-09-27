Эксперт: у российских летчиков в Сирии нет нужды провоцировать пилотов США

Пилоты ВВС США заявили об "опасных сближениях" с российскими самолетами в небе над Сирией. Эксперт по геополитике Константин Соколов считает такие жалобы необоснованными. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Пилоты ВВС США обвинили летчиков ВКС России в "опасных сближениях" в небе над Сирией, при этом американцы предпочитают "уступать дорогу", чтобы избежать столкновений, пишет Wall Street Journal.

Издание утверждает, что несмотря на подписанный осенью 2015 года меморандум о безопасности при полетах в Сирии, опасные инциденты продолжаются, причем американские летчики обвиняют российских коллег в незнании правил безопасного маневрирования либо в неспособности или нежелании соблюдать их.

"Они крайне редко дают устный ответ. Крайне редко уходят в сторону. Мы их пропускаем. Мы не знаем, что они видят или не видят, и мы не хотим, чтобы они врезались в кого-то из нас", – заявил газете генерал-майор Чарльз Коркоран.

Командование ВВС США опасается, что инциденты могут вызвать новый виток напряженности между Москвой и Вашингтоном, указывает издание.

В октябре 2016 года Пентагон сообщил об опасном сближении российского и американского самолетов в небе над Сирией, признав, однако, что оно не было злонамеренным. В ответ в российском Минобороны заявили, что правила нарушил американский самолет-радар E-3 AWACS, оказавшийся на расстоянии менее 500 метров от российского истребителя Су-35. В ведомстве отметили, что командование ВВС США принесло извинения за случившееся.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в эфире радио Sputnik обратил внимание, что на декабрьской видеоконференции между Москвой и Вашингтоном на тему безопасности полетов американская сторона не выдвигала претензий. Однако теперь ситуация изменилась, полагает он.

"Изменилось одно – изменилась политическая ситуация, и не в пользу США и международной коалиции, которая ведет в Сирии свои дела. Совершенно понятно, что любое действие наших летчиков имеет цель. Специально провоцировать западные вооруженные силы, которые действуют в Сирии, нет никакой нужды. Они много лет имитировали в Сирии свою деятельность и продолжали бы это делать и дальше. Но как только вмешалась Россия, ситуация пошла в другую сторону. Поэтому сейчас, в преддверии политического урегулирования ситуации в Сирии, провоцировать западную коалицию, которая ничего там не достигла, а только сдала территории, совершенно незачем. Все эти формальные придирки делаются только для того, чтобы затянуть процесс политического урегулирования и попытаться занять в нем наиболее выгодную позицию", – сказал Константин Соколов.

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