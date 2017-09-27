Политолог о законе Украины об образовании: у Киева есть сверхзадача

В Госдуме считают, что украинский закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные заявления вызвали бы тревогу у всех вменяемых политиков, но только не в Киеве.

Госдума приняла заявление о недопустимости нарушения фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках: депутаты отмечают, что подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине.

Как говорится в заявлении, принятым на Украине законом об образовании попираются базовые стандарты ООН и Совета Европы о защите языковой самобытности коренных народов и национальных меньшинств, закрепленные в международных договорах, ратифицированных Украиной.

Предполагается, что с 2020 года система образования станет полностью украиноязычной, что приведет к исчезновению русскоязычных школ и классов, а также школ для национальных меньшинств.

Парламентарии указывают на то, что подписанный закон грубо ущемляет права значительной части населения Украины – миллионов русских, болгар, венгров, греков, молдаван, поляков, румын и других носителей региональных языков и языков меньшинств Украины.

"Подписанный Президентом Украины Закон "Об образовании" станет актом этноцида русского народа на Украине", – говорится в заявлении.

Уничтожение национальной идентичности и самосознания проживающих на территории Украины народов, пренебрежение принципами и нормами международных договоров на Украине являются недопустимыми и требуют принятия мер по защите прав и свобод народов, проживающих в этой стране, считают парламентарии.

В Госдуме солидарны с протестной позицией властей Болгарии, Венгрии, Греции, Молдавии, Польши и Румынии, а также части жителей самой Украины и призвали парламенты других государств, официальные языки которых признаны Украиной региональными языками и языками национальных меньшинств, также осудить документ.

Позицию Киева прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов.

"У действующей власти на Украине есть некая сверхзадача, которая выходит на первый план в политике, экономике, международных отношениях – это украинизация Украины в том виде, как это ей видится. Власть – чисто националистического характера – полагает, что именно неистовой украинизацией она делает страну независимой и процветающей, и отбрасывает мнение тех, кто так не считает. А поскольку наличествует тенденция к обособлению различных частей Украины, то власть хочет ее остановить не путем диалога, не путем предоставления национальным меньшинствам возможности для саморазвития внутри Украины, а надавив на них. Отсюда – запреты и такие безумные законы, как закон "Об образовании". Итог – возмущаются венгры и румыны внутри Украины, в Венгрии заявляют, что с таким законом у Украины нет европейского будущего, прозвучало заявление Госдумы РФ. Для вменяемых политиков, для страны, которая видит себя европейской, это было бы тревожным сигналом. Но для украинских властей, думаю, все эти заявления – пустой звук. Они слушают только одно – прозвучит ли осуждение из Вашингтона. Поэтому я очень скептически отношусь к тому, что этот закон на Украине может быть отменен или видоизменен", – сказал Юрий Светов.

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