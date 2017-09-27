Украинский политик: взрывы под Винницей очень сложно назвать диверсией

На Украине квалифицировали как диверсию взрывы на складе боеприпасов под Винницей. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб отметил, что взрывы на военных складах уже стали тенденцией, и зачастую происходят в период какого-либо расследования.

На Украине возбудили дело по статье "Диверсия" после крупного пожара на военном складе под Винницей, в результате которого пострадали два человека. В состав созданной для расследования следственной группы вошли сотрудники СБУ.

По словам советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар на складах могли устроить при помощи беспилотника.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что пожар на складах боеприпасов под Винницей является, по его мнению, "российской диверсией".

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуированы около 30 тысяч человек. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания.

Депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что взрывы на украинских военных складах зачастую происходят в период какого-либо расследования. Так, например, накануне украинские СМИ сообщили о посредничестве Украины в незаконных поставках оружия из стран Евросоюза в Африку и на Ближний Восток, напомнил он.

"Это уже стало тенденцией – взрывы на складах Украины. Только в этом году подобное было в Харькове, на юге Украины, теперь в Виннице. Взрывы совпали с заявлением о незаконных поставках вооружений со стороны Украины в третьи страны, в том числе, в страны Африки, где продолжаются достаточно жестокие военные действия", – сказал Александр Голуб.

Кроме того, по его словам, тема коррупции в украинской армии остается актуальной.

"Есть второй момент – это, безусловно, тема воровства, которая очень ярко сегодня присутствует в украинских вооруженных силах, это одна из самых коррумпированных сфер. Так что эти взрывы – это, скорее всего, попытка замести следы", – отметил Александр Голуб.

По его мнению, диверсия в данном случае маловероятна.

"Обратите внимание, данные склады – наиболее охраняемые в Украине, на их территории или рядом с ними находятся спецподразделения, а не просто охрана. Поэтому очень сложно говорить о диверсии. Либо уже нужно говорить о полной неспособности спецслужб проводить антидиверсионную работу", – заключил украинский политик.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.



