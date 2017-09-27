Военный эксперт о пуске МБР "Тополь": наш "меч" – сильнее "щита" оппонентов

Пусковая установка Тополь с транспортно-пусковым контейнером во время транспортировки из Серпухова в Москву

Пусковая установка Тополь с транспортно-пусковым контейнером во время транспортировки из Серпухова в Москву

Минобороны испытало межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь". В эфире радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков высказал мнение, что преодоление существующих систем ПРО для наших ракет является архиважной задачей.

Боевые расчеты Ракетных войск стратегического назначения провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщили накануне в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Целью пуска стало испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" (Республика Казахстан)", – сообщили в Минобороны.

В ходе испытания удалось получить экспериментальные данные о параметрах целевой обстановки, формируемой боевым оснащением перспективных баллистических ракет в процессе преодоления противоракетной обороны, отметили в ведомстве. Эту информацию планируют использовать при разработке эффективных средств преодоления ПРО для оснащения российских баллистических ракет.

Военный эксперт, коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в эфире радио Sputnik прокомментировал проведенные испытания.

"Испытывалась учебная боеголовка, без ядерного заряда, но в ней были заложены те принципы, которые станут перспективными для наших баллистических ракет по их модернизации и поставкам новых образцов, которые сейчас разрабатываются. Речь идет о боеголовках, которые могут развивать гиперзвуковую скорость, маневрировать, что затрудняет системам ПРО их идентифицировать, обнаруживать и сбивать при подлете к цели. Таким образом, противоракетный "щит", который существует у наших оппонентов, уступает нашему "мечу"", – сказал Алексей Леонков.

По его словам, преодоление существующих систем ПРО для наших ракет является архиважной задачей.

"У наших границ, в Румынии и в Польше, сейчас идет нешуточное размещение систем ПРО. Кроме того, на наших восточных рубежах американцы под шумок, который сами же раздули, тоже размещают комплексы противоракетной обороны. Поэтому преодоление таких систем ПРО для наших баллистических ракет является архиважной задачей. Думаю, что к 2018-2020 году наши разработчики уложатся в свои планы, и начнется переоснащение наших баллистических ракет на более современные боеголовки", – отметил военный эксперт.

"Тополь" – трехступенчатая твердотопливная ракета, разработанная Московским институтом теплотехники. Первое летное испытание ракетного комплекса состоялось в 1982 году. На вооружение "Тополь" был принят в 1988 году.

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