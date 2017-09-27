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Эксперт: уничтожение полевых командиров в Идлибе – крупный успех ВКС

11:3227.09.2017
(обновлено: 11:34 27.09.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в СирииРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34 взлетает с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Опубликовано видео удара, в результате которого в Идлибе были уничтожены пять главарей и 32 боевика "Джебхат ан-Нусры"*. Востоковед Борис Долгов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что без уничтожения главарей террористов политическое урегулирование невозможно.

Минобороны опубликовало видео ракетного удара по боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в Сирии, в результате которого, по данным ведомства, были убиты пятеро главарей группировки. Ролик показали "Вести".

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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О ликвидации полевых командиров сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, разведке удалось выяснить место проведения и дату их совещания южнее города Идлиб. После подтверждения полученной информации по нескольким каналам по террористам был нанесен удар.

В результате были уничтожены начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра, помощник духовного лидера Абладды аль-Мухейсни, шариатский судья, а также еще 32 боевика.

Террористы "Джебхат ан-Нусры"* напали на российских военных в провинции Хама 18 сентября. Атаку удалось отразить без потерь.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов считает, что уничтожение командования террористов – верный путь к началу политического урегулирования сирийского кризиса.

"Это крупный успех российских ВКС – уничтожение руководства "Джебхат ан-Нусры"*, одной из наиболее боеспособных террористических группировок в Сирии. При этом надо сказать, что такие операции были и ранее и продолжаются сейчас. Уничтожение командования террористов – это путь к полной ликвидации, полному подавлению радикального исламизма. И такие операции, конечно, будут продолжаться. Кроме того, это тот путь, по которому можно и нужно идти, чтобы подготовить почву для политического процесса. Поскольку без подавления наиболее крупных радикальных исламистских группировок политическое урегулирование затруднительно", – сказал Борис Долгов в эфире радио Sputnik.

Но в данном случае, по его мнению, цели России и западной коалиции во главе с США не совпадают.

"Американские интересы в сирийском конфликте не соответствуют интересам России, которая выступает за урегулирование сирийского кризиса. То, что США имеют в Сирии контакты с террористами – это "секрет Полишинеля". Об этом не раз говорилось, раскрывались эти данные. Сначала американцы поддерживали одни террористические силы, теперь поддерживают другие, в том числе курдские военные отряды. И, собственно, последние события в районе Дейр-эз-Зора, когда подвергались обстрелам сирийские позиции со стороны курдских вооруженных формирований, поддержанных американской стороной, это тоже вполне известный факт. Так что интересы США абсолютно понятны, и это не урегулирование кризиса", – считает Борис Долгов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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