Политолог о Договоре по открытому небу: США приходится действовать хитро

В Госдепе заявили о подготовке ответа на "несоблюдение" Россией Договора по открытому небу. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik предположил, что эти заявления – элемент торга.

США принимают меры в ответ на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу. После неоднократных безуспешных попыток дипломатического общения с Москвой мы решили принять разумные и пропорциональные меры в ответ на несоблюдение Россией (договора – ред.)", – сказал представитель госдепартамента.

"Мы надеемся, что это изменит расчеты России и побудит Россию общаться с нами о нашей обеспокоенности в более конструктивном ключе. Мы готовы отменить эти меры в любое время, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", – добавил он.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что США "в июне уведомили Россию о нарушениях данного договора".

Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik объяснил, с чем, по его мнению, могут быть связаны заявления американских властей.

"Видимо, американцы недовольны тем, что им не разрешают полеты над Калининградом. Российская сторона ссылается на то, что нельзя летать в 500 километрах от границы другого государства. В ответ на это американцы могут попытаться выбить себе привилегии и не пускать наши самолеты летать над Аляской, где находятся специфические структуры американских вооруженных сил. Думаю, эти сливы – попытка торга. Они пытаются выбить конкурентные преимущества, найти зацепки в договоре. Они пытаются качнуть военное равновесие между двумя странами в свою пользу", – полагает Павел Святенков.

По словам политолога, американцам приходится "действовать хитро".

"Если США будут действовать слишком жестко, Россия вообще может приостановить подобные полеты. А они для Америки очень важны. То есть тут американцам приходится действовать хитро. Они хотят, чтобы Россия сама согласилась на ограничения полетов, но чтобы они свои полеты проводить могли. Либо чтобы Россия разрешила летать над Калининградом", – отметил Павел Святенков.

Договор по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции, подписан в 1992 году в Финляндии. Российская сторона ратифицировала документ в 2001 году. В соответствии с договором, государства могут совершать облет территорий друг друга для осуществления контроля военной деятельности.

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