Политолог: Трамп "заигрался" с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешение проблемы КНДР военным путем по-прежнему возможно, но нежелательно, поскольку будет иметь разрушительные последствия.
"Мы полностью готовы ко второму варианту действий, однако он нежелателен. Но если мы к нему прибегнем, последствия будут разрушительными. Я гарантирую, они будут разрушительными для Северной Кореи. Второй вариант — это военный путь", — сказал Трамп.
"Так как США объявили нашей стране войну, мы имеем полное право принять контрмеры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже если они еще находятся вне воздушного пространства страны", — сказал дипломат.
В ответ на выпад Пхеньяна в Госдепартаменте заявили, что еще рано говорить о военном конфликте. В Пентагоне слова главы северокорейского МИД назвали провокацией и пообещали подготовить адекватный ответ.
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Дональда Трампа.
"Я надеюсь на его чувство самосохранения, потому что война с ядерной державой, пусть и не очень большой, это точно конец его политической карьеры. Кроме того, можно так заговориться и заиграться, что уже невозможно будет остановиться. Опасность в том, что в какой-то момент игра может обходиться уже без Трампа. Если он приучит население к тому, что война с Северной Кореей возможна, то через некоторое время люди уже будут говорить: ты же обещал – где она?" – сказал Дмитрий Журавлев.
По мнению эксперта, такое внимание к КНДР со стороны Дональда Трампа вызвано неудачами внутри США.
"Если бы были успехи в экономической сфере, думаю, Дональд Трамп постарался бы не заметить факт существования Северной Кореи. Главный его посыл – перенести производство в США и вернуть Америку к патриархальному счастливому вчера – принципиально невыполним. И из-за этого вся программа рушится. Но Трамп же не может выйти на лужайку Белого дома и сказать: извините, все, на что я рассчитывал, невыполнимо – я пошел. Если не удается что-то сделать, то надо что-то показать. Чем меньше дела, тем больше шоу. Шоумен и политик – в США это почти одно и то же. Это хорошо работает внутри страны, но так нельзя вести международные дела", — отметил Дмитрий Журавлев.
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