Эксперт: США могут "под шумок" расторгнуть Договор по открытому небу

США готовят ответ из-за "несоблюдения" Россией Договора по открытому небу, заявили в Вашингтоне. В эфире радио Sputnik эксперт Виктор Прядка высказал мнение, что Вашингтон, прикрываясь подобными заявлениями, преследует иные цели.

США принимают меры в ответ на предполагаемое несоблюдение Россией Договора по открытому небу, который предусматривает взаимные инспекции стран в воздушном пространстве друг друга, заявил РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Мы давно были обеспокоены соблюдением Россией Договора по открытому небу", — сказал представитель госдепартамента.

По его словам, Вашингтон готов отменить эти меры "в любое время, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу".

"Мы надеемся, что это изменит расчеты России и побудит Россию общаться с нами о нашей обеспокоенности в более конструктивном ключе", — добавил он.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов ВС Джозеф Данфорд заявил, что США "в июне уведомили Россию о нарушениях данного договора".

Соглашение, которое предусматривает взаимные инспекции, подписано в 1992 году в Финляндии. Российская сторона ратифицировала документ в 2001 году. В соответствии с договором, государства могут совершать облет территорий друг друга для осуществления контроля военной деятельности.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка высказал мнение, что США, прикрываясь подобными заявлениями, преследуют иные цели.

"Возможно, им есть что скрывать. Например, есть какие-то объекты, о существовании которых они не хотели бы распространяться. Аляска малонаселена, и насколько я знаю, там уже есть экспериментальные станции. Считается, что они созданы, чтобы контролировать погодные условия, но, возможно, они созданы, чтобы влиять на них. Сейчас между нашими странами непростые отношения, и США под шумок могут расторгнуть Договор об открытом небе как раз с той целью, чтобы довести до конца какие-то свои дела, связанные с военными объектами. А спишут это все именно на плохие отношения с Россией. Раньше они были настолько заняты своими делами, что до этого вопроса не доходило, а когда стало понятно, что нужно искать новые поводы для санкций, дошли до этой строки", — сказал Виктор Прядка.



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