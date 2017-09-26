Эксперт: возможность ошибки при ударе Ту-95МС по ИГ* в Сирии была исключена

Минобороны РФ опубликовало видео ракетных ударов по террористам в Сирии. Военный эксперт Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik отметил, что удар по объектам ИГ* наносился высокоточным оружием.

Минобороны России опубликовало видео ударов крылатыми ракетами, нанесенных по террористам в Сирии стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС.

Видеозапись размещена в официальном аккаунте военного ведомства в Twitter.

Взлетев с аэродрома "Энгельс" в России, бомбардировщики совершили перелет над территорией Ирана и Ирака. Днем 26 сентября в воздушном пространстве Сирии самолеты выполнили пуски крылатых ракет Х-101 по вскрытым разведкой наиболее важным объектам ИГ* и "ан-Нусры"* в провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

Все цели поражены.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация в Сирии становится все более сложной.

"Чем ближе к разгрому ИГИЛ*, тем, к сожалению, обстановка в САР становится все более сложной. Это связано с тем, что организации типа "ан-Нусры"* и некоторые другие, которые поддерживает коалиция во главе с США, начинают активизироваться и совершать провокационные действия: нападают самым коварным и непорядочным образом на сирийских военных, совершают провокационные действия в отношении российских военных. То есть, по сути, пытаются противодействовать элементам мирного процесса. В связи с этим, как и предупреждало наше политическое и военное руководство, российские силы и средства ВКС, прежде всего, те самолеты, которые находятся на территории Сирии, а также дальние и стратегические бомбардировщики задействованы в полной мере для пресечения подобных действий", – сказал Владимир Богатырев.

Он отметил, что удар российских бомбардировщиков по объектам террористов был полностью оправдан.

"Благодаря космической разведке, возможностям нашей воздушной и агентурной развменя едки, а также благодаря как сирийским, так российским силам и средствам для проведения специальных операций было установлено, что данные объекты (по которым был нанесен удар) представляют серьезную угрозу и являются важным средством подпитки для террористических организаций. Поэтому удар бомбардировщиками Ту-95МС является полностью оправданным и справедливым. При этом удар наносился высокоточным оружием, и гарантированность поражения была стопроцентная. А возможность ошибки, на что пытаются постоянно намекать наши западные партнеры, исключена", – отметил военный эксперт.

*Террористические организации, запрещенные в России

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