Эксперт: закон Украины об образовании будет иметь далеко идущие последствия

Глава МИД Венгрии заявил, что Киев может забыть о европейском будущем после введения закона об образовании. Политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik назвал подобную реакцию на скандальный закон вполне оправданной.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал Петра Порошенко за подписание закона "Об образовании".

В заявлении, опубликованном на сайте ведомства, Сийярто назвал действия украинского президента "позорными и постыдными".

"До сих пор Петр Порошенко говорил о европейской Украине. Но буквально с этого момента он может об этом забыть, учитывая, что Венгрия будет блокировать все инициативы, которые будут выгодны Украине, в международных организациях, особенно в ЕС", – говорится в заявлении Сийярто.

Министр подчеркнул, что в будущем Киев непременно пострадает из-за принятого закона.

В начале сентября Верховная рада одобрила законопроект "Об образовании", который предполагает полный отказ от преподавания на любых языках, кроме украинского, к 2020 году. Порошенко подписал закон 25 сентября.

Ранее Сийярто уже высказывался против этого закона, отметив, что он ударит по венграм, проживающим на Украине. С точки зрения главы венгерской дипломатии, Киев этим законом нарушает права меньшинств, что совершенно неприемлемо для страны, которая собирается сближаться с Европой. Закон резко раскритиковала и Румыния. В Бухаресте заявили, что документ вредит двусторонним отношениям, а президент страны Клаус Йоханнис отменил визит на Украину. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева.

Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, политолог Вадим Трухачев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что реакция на этот закон вполне оправданна.

"Другой реакции от европейцев ждать не приходится. Порошенко подписал скандальный закон "Об образовании", который превращает Украину в нацистскую диктатуру образца 30-х годов, где национальные меньшинства лишаются права иметь даже свои начальные школы. Естественно, во что это вылилось: Венгрия будет блокировать любые украинские инициативы, президент Румынии уже отменил свой визит на Украину, отношения с Польшей дополнительно ухудшились. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Видимо, боролись с русским языком. Но будет недовольство не только в юго-восточных регионах Украины, где преобладает русскоязычное население, но и в западных, где живут венгры, румыны, поляки. Кроме того, закон вызовет осложнение отношений Киева с различными европейскими организациями, со многими партиями в Европарламенте. Украине, например, может быть заблокировано вступление в НАТО, торговые соглашения в рамках ассоциации с ЕС. Кроме того, европейцы могут выступать и за отмену антироссийских санкций", – сказал Вадим Трухачев.

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