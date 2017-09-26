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Аналитик: удивлен, что в Канаде так мало пообещали Порошенко

16:2326.09.2017
(обновлено: 16:25 26.09.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyПрезидент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Киев обратился с просьбой к Канаде предоставлять спутниковые снимки российско-украинской границы. Политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинский лидер Петр Порошенко ищет "новый реквизит" для своих выступлений.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что просит премьера Канады Джастина Трюдо возобновить программу по передаче вооруженным силам страны спутниковых изображений российско-украинской границы.

Встреча президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Канада. 22 сентября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Аналитик: просьба Порошенко к Канаде о снимках границы – символический акт
Отмечается, что ранее Украина уже обращалась с подобной просьбой к бывшему канадскому правительству, тогда Порошенко убедил экс-премьера Стивена Харпера передавать изображения со спутника Radarsat-2 в течение года с марта 2015-го. Программа завершилась весной 2016 года, отмечает телеканал. Тогда Украине были доступны изображения только ее "международно признанной территории".

По данным телеканала, "Порошенко заявил, что призвал премьер-министра Джастина Трюдо предоставить его стране высокотехнологичные изображения украинско-российской границы с канадского спутника".

"Так как это может оказать нам эффективную помощь в осуществлении Минских соглашений, в получении свидетельств, что Россия передвигала свои танки, артиллерийские системы, пусковые системы для нескольких ракет", – приводит телеканал слова украинского президента.

Ранее Порошенко посетил с официальным визитом Канаду, где, в частности, встретился с премьер-министром страны. В воскресенье издание Globe and Mail сообщило, что Джастин Трюдо после встречи с Порошенко заявил о планах разрешить поставки летального оружия на Украину.

Главный редактор интернет-издания Politrussia.ru, политический аналитик Руслан Осташко в эфире радио Sputnik отметил, что никаких "доказательств" перемещения российской военной техники на границе с Украиной нет и быть не может.

"Порошенко четко сказал, что снимки ему нужны, чтобы доказать, что Россия якобы перебрасывает танки и тяжелую артиллерию через российско-украинскую границу на Донбасс. При этом данная программа уже действовала целый год – с 2015 по 2016, но никакие "доказательства" предъявлены не были… Однако не зря же Порошенко приезжал в Канаду, надо было что-то попросить, пообещать. Про миротворцев сказал, оружие будут покупать. То есть, как говорится, не с пустыми руками он уехал оттуда", – сказал Руслан Осташко.

Кроме того, по его мнению, украинскому лидеру нужен новый "реквизит".

"Помните, как-то он привозил в Совбез ООН якобы российские паспорта, потом осколок от автобуса, обстрелянного под Волновахой, потом военные билеты… Ему просто нужен новый реквизит для его выступлений, новые фотографии. Но с учетом того, что за год ему никакие снимки предоставлены не были, я бы на его месте лучше обратился к какому-нибудь агентству, которое сделало бы ему в "Фотошопе" хороший снимок, и он бы бегал с ним, выдавая его за канадский", – сказал аналитик.

Он считает, что Петр Порошенко после встречи с президентом США Дональдом Трампом, которая состоялась 21 сентября, в некотором смысле был вынужден обратиться к Канаде. 

"Если бы Трамп пообещал Порошенко что-нибудь более интересное, чем старые американские "РЛСки", которые ему будут поставлять, надо же их списывать куда-нибудь, он бы, наверное, не просил в Канаде военной помощи. А так как Трамп его немножко "обломал", и летального оружия в виде Javelin Порошенко не видать как собственных ушей, то нужно было что-то попросить в Канаде. Он же должен привезти на Украину подтверждение мифа, что "Запад с нами". Да и для Канады в данном случае есть бонусы. Хотя бы то, что оружие Канада не просто так будет дарить, все будет возвращаться с большими процентами. Поэтому для канадцев это положительный ход. И я на самом деле удивлен, что так мало Порошенко попросил, а точнее – так мало ему пообещали. Стрелковое оружие и фотоснимки – это минимум того, что он мог оттуда увезти. Я думаю, он рассчитывал на гораздо больше", – заключил аналитик.

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