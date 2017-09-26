Аналитик: просьба Порошенко к Канаде о снимках границы – символический акт

Президент Украины Петр Порошенко попросил Канаду предоставлять спутниковые снимки российско-украинской границы. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что для Киева имеет значение любая поддержка Запада.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу CBC, что просит премьера Канады Джастина Трюдо возобновить программу по передаче вооруженным силам страны спутниковых изображений российско-украинской границы.

"Это может оказать нам эффективную помощь в осуществлении Минских соглашений, в получении свидетельств, что Россия передвигала свои танки, артиллерийские системы, пусковые системы для нескольких ракет", –приводит телеканал слова украинского президента.

Отмечается, что ранее Украина уже обращалась с подобной просьбой к бывшему канадскому правительству – Порошенко убедил экс-премьера Стивена Харпера передавать изображения со спутника Radarsat-2 в течение года с марта 2015-го. Программа завершилась весной 2016 года.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что для Киева имеет значение любая поддержка Запада, даже символическая.

"В Канаде – очень большая и влиятельная украинская диаспора, и когда дело касается Украины, внешняя политика Канады ориентируется на лобби этой диаспоры. В этой связи надо сказать, что поддержка Канадой всех антироссийских санкций в значительной степени обусловлена этим лоббизмом. Что же касается снимков границы, то согласно официальным заявлением Москвы, никаких российских военнослужащих и тяжелой техники на Донбассе нет. Поэтому никому эти снимки навредить не смогут. Но есть не так много аспектов оборонного характера, на которых Украина и Канада могли бы сойтись. Канада не является поставщиком оружия, поэтому Киев не может его попросить. Остаются вот такие символические акты. К сожалению, они не являются гарантией того, что на Донбассе будет долгосрочный мир. Но для Порошенко важно удостовериться в поддержке со стороны крупных западных стран. И в этом смысле снимки для Порошенко – это гарантия того, что от Канады будет поддержка украинским действиям, пусть даже в таком символическом ключе", – отметил Станислав Бышок.

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